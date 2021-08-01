الاستعلام عن نتائج القبول جامعة جدة 1443 في المملكة العربية السعودية لجميع طلبة 2021

أعلنت جامعه جدة السعودية عن أنها سوف تقوم بطرح جميع نتائج القبول بها حيث يستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج القبول جامعة جدة الخاص بالعام الدراسي 1443 وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 22/12/1443.كما تعتبر جامعه جده من اهم الجامعات التعليمية داخل المملكة العربية السعودية والذي قام بتأسيسها الملك عبد العزيز السعودي وتم افتتاحها في عام عام 435 الموافق 2014. في مدينة جدة المكرمة وهي جامعه حكومية وليس من الجامعات الخاصة داخل المملكة وذلك بعد صدور قرار باستقلالية الجامعة من بين جامعات الملك عبد العزيز السعودي عن القرار السامي رقم 20937 بتاريخ 2/6/1435 وتقدم الجامعة افضل المستويات التعليمية لطلاب المملكة العربية السعودية كما تضم عدد كبير من الجامعات والأقسام المختلفة بداخلها

الاستعلام عن نتائج القبول جامعة جدة 1443 بالسعودية

في تمام يوم الأحد من شهر أغسطس الجديد أعلنت جامعة جدة السعودية عن إمكانية استعلام جميع الطلاب والطالبات عن نتائج القبول بالجامعة للعام الدراسي 1443 وهو يوم الأحد الموافق 1/8/2021 وسوف نضع لكم كامل الخطوات التي سوف تمكن جميع الطلاب الملتحقين بجامعة جدة من الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال تنفيذ الخطوات كالتالي:

الذهاب إلي بوابة القبول جامعة جدة البوابة الرئيسية للجامعة على الطالب تسجيل رقم القبول الإلكتروني الخاص بالقبول داخل جده

التأكد من قبول الطلاب في جامعة جدة للعام الدراسي 1443

أصدرت الجامعة قرار تأكد فتح باب الجامعة لتأكيد طلبات القبول بالجامعة للعام الدراسي 1443 لجميع الطلاب وعلى أن هذا سيستمر لفترة زمنية وجيزة تنحصر في خلال يومين 48 ساعة متواصلة بدءا من إعلان نتائج القبول المقبولة المعلنة من بوابة الجامعة الرئيسية منوهة على أهمية وضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة وتسجيل المرفقات اللازمة والمستندات التي تحتجاها الجامعة في حالة تأكد الطالب والطالبة من نتائج القبول داخل جامعة جدة السعودية وذلك لإثبات هوية الطالب ومدى صحة معلوماته الشخصية داخل المملكة وتطابقها مع البيانات المدخلة أثناء التقديم في جامعة جدة للعام الدراسي 1443 وتأكيد ذلك القبول بنجاح.

ضرورة حصول الطالب أو الطالبة المتقدمين للجامعة على الجنسية السعودية أو في بعض حالات ان كانت الام سعودية الأصل

حصول كافة المتقدمين على الشهادة الثانوية أو ما يساويها من الشهادات سواء كان تم الحصول عليها داخل السعودية أو خارجها ولكن في حالة الحصول عليها من خارج المملكة يجب أن يتم معادلتها من طرف وزارة التعليم السعودي

النجاح في امتحان القدرات الخاص بالمسار الإداري أو التحصيلي أو الإنساني

مطابقة كافة البيانات المدخلة على موقع جامعة جدة الإلكتروني مع كافة بيانات الطالب المتقدم في أوراقه القانونية وإثبات هويته داخل المملكة

أن يكون مدة الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها لا تتعدى أل 5 سنين لكي يتم القبول بجامعة جدة

عدم وجود أي شبهات من أي نوع حول الطالب المتقدم وألا يكون تم طرده وفصله من أي جامعات أخرى سابقة للتقديم في جامعة جدة

الشروط اللازمة للقبول في جامعة جدة السعودية

وهذه هي كافة الشروط التي تنص عليها الجامعة لكي يتمكن الطالب والطالبة من التقديم والتسجيل لكي يتم قبوله بنجاح في جامعة جدة السعودية

النسب الموزونة للقبول في جامعة جدة لكافة المسارات العلمية

وهذه هي كافة النسب الموزونة التي طرحتها جامعة جدة لكي يتم قبول الطلاب المتقدمين لها الخاصة بكافة المسارات العلمية داخل الجامعة سواء كان المسار الإنساني أو المسار العلمي وكانت هذه الموازين مدرجه كالتالي: