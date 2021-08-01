موعد بدء الدراسة 2021-2022 للمدارس والجامعات.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة 2021-2022 للمدارس والجامعات ، تزامناً مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية لموعد بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 ، وتحظى عمليات البحث عن موعد بداية الدراسة في مصر مدارس وجامعات على نسبة كبير من المتابعة عبر المحرك العالمي جوجل، ونتيجة لذلك قررنا أن نوافيكم بكافة التفاصيل بخصوص أخبار قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات العام الدراسي الجديد 2021-2022 ، كما سيتضح من ذلك موعد عودة المعلمين والإداريين 2021 والتعرف على متى تبدأ الدراسة في مصر.

موعد بدء الدراسة 2021-2022

خلال المؤتمر المنتهي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمقرها برئاسة معالي السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم الاتفاق على موعد بداية الدراسة للمدارس والجامعات للعام الدراسي الجديد 2021-2022 لجميع المراحل الدراسية، حيث تم صدور قراراً بسير العملية التعليمية في مصر بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وتستمر العملية التعليم حتى يكون موعد انتهاء العام الدراسي في 16 يونيو 2022.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدة الزمنية للدراسة العام الجديد تتمثل في 34 أسبوع. وقعد حذف الإجازات والعطلات الرسمية في مصر المدة الزمنية الفعلية 193 يوما فقط لتكون 93 يوما الفصل الدراسي الأول و 97 يوما الفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية الدراسة للمدارس والجامعات في مصر

ووفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وفي ذات الإطار الذي يخص بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، فقد أوضحت الوزارة أن هذا العام ستتم الدراسة حضورياً، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة للمدارس والجامعات في مصر.

واشترطت الوزارة بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية أهمها وجوب وإلزام المعلمين والطلاب ومسؤولي إدارة المدرسة بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مع مراعاة تعقيم الفصول ومقرات العمل قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي،بالإضافة لعمل حملات توعية للطلاب والطالبات بأهمية الالتزام بتلك الإجراءات وإلقاء النصائح للحد من انتشاء هذا الوباء الجديد. وسنكون دائما على مقربة من رصد أخر أخبار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ونقل المزيد من التفاصيل الهامة التي تخص سير العملية التعليمية.