الملكي والبرسا واليوفي تتوجه نحو مشروع السوبر ليغ

أكدت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لكرة القدم إصرارها على الاستمرار في مشروع سوبر ليغ، بعد أن أمرت محكمة في مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء العقوبات التأديبية المفروضة على اثني عشر ناديا شاركت في المشروع الذي لم ير النور.

وأصبحت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ هي المختصة بنظر هذه القضية. وأصدرت الأندية الثلاثة بيانا أبدت فيه رغبتها في استكمال مشروع تأسيس هذه البطولة الأوروبية.

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