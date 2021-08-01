“اليوم” التسجيل المبكر بالمدارس الحكومية 2021 بجميع الجنسيات eduservices edu gov qa

التسجيل المبكر بالمدارس الحكومية القطرية لجميع الجنسيات المقيمة في دولة قطر والي يبدا التسجيل الإلكتروني فيه اليوم على الرابط الرسمي لتسجيلات وزارة التربية والتعليم حسب اتباع الشروط اللازمة للقبول والتسجيل وأيضا اتباع الجدول الزمني لتسجيل الطلاب القطريين والجنسيات الأخرى المقيمة في الدولة لدخول العام الدراسي المقبل 2021-2022.

تسجيل وزارة التربية والتعليم

يتم التسجيل الإلكتروني للطلاب في المدارس الحكومية القطرية وفق ألية وتوقيت زمني للتسجيل، حيث أتاحت الوزارة جدول زمني للتسجيل للقطريين وأيضا المقيمين والوافدين لدخول المدارس الحكومية حسب التوقيتات التالية:

بدأ الخميس 5 مايو 2021 هو موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب بالمراحل التعليمية الأولى.

تم تحديد الفترة من 6 مايو وحتى 16 يونيو 2021 لتسجيل الطلاب القطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي حسب النطاق الجغرافي.

ويكون التسجيل الإلكتروني لجميع الجنسيات الأخرى ابتداء من الأول وحتى الخامس عشر من شهر أغسطس 2021.

يتم تسجيل المدارس التخصصية والفنية في الفترة بين 6 مايو وحتى 16 يونيو 2021.

شروط التسجيل الإلكتروني بالمدارس القطرية

قام موقع وزارة التربية والتعليم بالإعلان على الموقع الرسمي له الشروط التي يتم اتباعها لجميع المتقدمين سواء من القطريين بالجنسية أو المتجنسين أو المقيمين من الأجانب وأبناء العاملين من مجلس التعاون الخليجي، وأولها أن يكون الطفل من مواليد 31 – 12 – 2017، ومن المتجنسين 30 – 9 – 2017، ويكون التسجيل كالتالي:

مرحلة التمهيدي تسجيل الصف الأول الابتدائي تستهدف القطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي من مواليد 31 – 12 – 2016 ولأبناء حاملي الجنسية من مواليد 30 – 9 – 2016. يستهدف الطلاب القطريين وأبناء القطريات وأبناء العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجنسيات الأخرى من مواليد 30 – 9 – 2015.

تسجيل مدارس القطاع الخاص

قامت الوزارة بتخصيص 17 مدرسة من مدارس القطاع الخاص للتسجيل المبكر فيها للمقيمين والعاملين بالقطاع الخاص والقرى التي تتبع مدن روضة راشد، ومدينة الشمال، ودخان، والكرعانة، والغويرية، والزبارة، والخرسعة، والكعبان، والجميلة، ويكون من شروط التسجيل بالمناطق هي الإقامة فيه والالتزام بالطاقة الاستيعابية بالمدارس.

يتابع ولي الأمر رابط وزارة التربية والتعليم لمتابعة الشروط والفئات والخطوات. يتم الدخول مباشرة على البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلاب بالتسجيل المبكر 2021. يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة اسم المستخدم. يتم كتابة الرقم السري أو كلمة المرور للطالب. يتم التسجيل واتباع الخطوات. يمكن التسجيل في حال نسيان كلمة المرور.

• مدرسة الشمال الابتدائية للبنات.

• الشمال الإعدادية الثانوية للبنات.

• الشمال الإعدادية للبنين.

• الشمال الثانوية للبنين.

• الزبارة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين.

• الكعبان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات.

• الكعبان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين.

• الخرسعة الابتدائية الإعدادية للبنات.

• الخرسعة الابتدائية الإعدادية للبنين.

• دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات.

• دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين.

• الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات.

• الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين.

• الغويرية الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات.

• الجميلية الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات.

• الجميلية الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين.

• روضة راشد الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات.

كيفية التسجيل المبكر بالمدارس الحكومية القطريةالمدارس المتاحة لتسجيل الطلاب