بوابة القبول جامعة جده adm.uj.edu.sa عبر بوابة النفاذ الوطني لعمادة القبول والتسجيل

بوابة القبول جامعة جده adm.uj.edu.sa لقبول المتقدمين للجامعات والبكالوريوس للجامعة وفق المعايير التي تم وضعها للقبول والتسجيل، حيث قامت الجامعة من قبل بفتح باب القبول والتسجيل وأتاحت عدد من الطرق للتسجيل الإلكتروني فيها وفق الخطة التي أقرتها الجمعة، وقد أعلنت الجامعة الفترة المقررة للتسجيل ويبدا اليوم الأحد الإعلان عن نتائج القبل بالطرق التي أقرتها الجامعة من البداية.

قبول تسجيل جامعة جده

وقد بدأ التسجيل الإلكتروني في الجامعات السعودية بعد الانتهاء التام من إعلان نتائج الثانوية العامة واختبارات الدور الثاني، وقام طلاب الثانوية بالانتهاء من اختبارات القدرات العامة والتحصيلي عبر البوابة العامة للقياس والتقويم، وقد أتاحت وزارة التعليم العالي الوقت لجميع الطلاب للانتهاء التام من جميع ما يخص التقديم للجامعات، وقامت بعد ذلك الكليات بفتح باب القبول والتسجيل فيهتا وتم تحديد فترة التسجيل عبر بوابة وعمادة القبول والتسجيل الموحد أو عبر بوابة التسجيل بالجامعة نفسها، كما تم الإعلان عن مواعيد القبول فيها.

قبول جامعة جدة

تم إنشاء الجامعة لتكون من أولى الجامعات السعودية من حيث القدم وأيضا من حيث تقدمها في تقديم التعليم الأفضل والاهتمام بالطالب لتحصيل العلم بالطريقة الأقرب للجميع، وقامت الجامعة بتوفير جميع الخدمات التي تضمن للطلاب الخروج منها ولديهم العلم والمعرفة والتأهيل الكافي لمواجهة أنشطة الحياة والعمل في المجال الحر بعد ذلك.

موعد الإعلان عن قبول الطلاب بجامعة جدة

أنهى الطلاب التسجيل الإلكتروني في الجامعة منذ حوالي أسبوعين، وتم إغلاق باب التسجيل ليتم مراجعة بيانات وشهادات كل طالب، كما قامت هيئة القياس والتقويم بالإرسال الإلكتروني لنتائج اختبارات القياس للطلاب مباشرة إلى الجامعات، وقامت الجامعة بالإعلان أن الأول من أغسطس 2021 الموافق 22 ذي الحجة 1442 الإعلان عن نتائج القبول بالجامعة.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على بوابة جامعة جدة الإلكترونية.

بوابة النفاذ الوطني الموحدة، والتي تتيح للطالب الدخول من خلال حسابة الخاص على بوابة القبول الموحد بكتابة اسم المستخدم والرقم السري.

كما يتم الدخول عبر بوابة القبول في جامعة جدة بكتابة رقم الهوية الوطنية والرقم السري ورمز التحقق.

طرق الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعة