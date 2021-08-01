أمريكا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610.873.

وأعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ ​​أندرو كومو​​ أن السلطات الصحية فى البلاد أجرت 119.566 فحص ​كورونا​​ فى 24 ساعة.

وأفاد بأن النتائج أظهرت إصابة 3.050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التى تم إجراؤها.

ولفت كومو إلى أن هناك 699 شخصا يتلقون العلاج فى مستشفيات الولاية فى حين سجلت 5 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.