أمريكا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد الوفيات 610.873.
وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن السلطات الصحية فى البلاد أجرت 119.566 فحص كورونا فى 24 ساعة.
وأفاد بأن النتائج أظهرت إصابة 3.050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التى تم إجراؤها.
ولفت كومو إلى أن هناك 699 شخصا يتلقون العلاج فى مستشفيات الولاية فى حين سجلت 5 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.
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