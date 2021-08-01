مصرع 230 شخصا بسبب الأمطار الموسمية شرقى الهند

جدة - نرمين السيد - وهطلت الأمطار الغزيرة التى اجتاحت البلاد فى ولاية البنجال الغربية متسببة بدمار كبير. وقال وزير إدارة الكوارث فى البنجال الغربية جاويد خان لـ"فرانس برس" إن "أربعة أشخاص صعقوا بالكهرباء بعد أن غمرت الأمطار منازلهم فى بلدة هوراه ومنطقة شمال 24 بارجاناس". وأضاف أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما غمرت المياه منزلهم ولا يزال آخرون فى عداد المفقودين. وفى ولاية جهارخاند المجاورة، غمرت المياه عشرات السيارات بعد هطول أمطار غزيرة لخمسة أيام. ويعتقد الخبراء أن التلقبات المناخية تساهم فى غزارة الأمطار الموسمية التى تهطل سنويا فى الهند من يونيو إلى سبتمبر. وتعرضت ولاية ماهاراشترا فى يوليو لأمطار غزيرة وانزلاقات للتربة تسببت فى إغراق القرى بالوحول ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص. كما وقعت أضرار جسيمة فى ولايتى هيماشال براديش وأوتارانتشال. ولقى 7 أشخاص مصرعهم فى انزلاق للتربة فى هيماشال براديش هذا الأسبوع، وقضى 7 آخرون فى عاصفة شديدة اجتاحت قرية هونزار النائية فى كشمير الهندية.

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