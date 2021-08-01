رابط التقديم في القوات الخاصة للامن والحماية 1443 وشروطها وخطوات التسجيل

رابط التقديم في القوات الخاصة للامن والحماية 1443 ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية فتح باب التسجيل للعمل العسكري في العام الحالي. حيث تقوم الحكومة السعودية بتعيينهم في مناطق مختلفة في جميع أنحاء المملكة. كما أن القوات الخاصة للامن والحماية ينتمي إلي النظام العسكري السعودي ويتبع أمن الدولة. حيث يعمل هذا النظام علي حماية أمن الدولة ومنشأتها الحيوية. كما يحمي جميع مشاريع المملكة العربية السعودية. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض رابط التقديم في القوات الخاصة للامن والحماية 1443. كما أيضا سوف نستعرض شروط التقديم وخطوات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية أبشر للتوظيف فتابعوا معي من خلال تلك المقالة التالية.

يجب الدخول أولا علي منصة أبشر للتوظيف تسجيل دخول.

ثم النقر علي الوظائف المتاحة بالمنصة.

يجب الضغط علي وظيفة جندي بداخل المنصة القوت الخاصة للامن والحماية.

قراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الموافقة عليها.

يجب وضع بياناتك المطلوبة مث (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، حالتك الاجتماعية، رقم هوية الأب، ورقم الوظيفة).

بعد ملئ البيانات السابقة في الحقول المخصصة لها يجب الضغط علي كلمة موافق.

ثم يتم التأكيد علي البيانات الذي قمن بإدخالها.

ثم النقر علي التالي ومن ثم الضغط علي تأكيد طلب التقديم.

علي المتقدم للقوات الخاصة أن يكون سعودي الجنسية من أصل سعودي وألا يكون متزوج من غير امرأه سعودية.

لا ينتمى المتقدم لأي منظمة عسكرية سعودية من قبل.

يجب أن يجتاز الاختبارات المقدمة له من قبل القوات الخاصة.

تناسب الطول مع وزن المتقدم أمر هام للغاية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وليس عليه أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة أو أحكام قضائية متعلقة بأى جريمة.

تحضير المستندات المطلوبة الرسمية للتقديم.

أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في نظام التعليم السعودي.

رابط التقديم في القوات الخاصة للامن والحماية 1443 وخطوات التقديمشروط التقديم في القوات الخاصة للامن والحماية 1443سلم رواتب القوات الخاصة للامن والحماية 1443

سلم الرواتب في القوات الخاصة أمر هام ويشغل بال أي متقدم. حيث انه يتم تحديد الراتب علي حسب عدد السنوات التي خدمها المتقدم في السلك العسكري. كما أيضا حسب المنطقة التي كان يخدم فيها. والمؤهلات الدراسية للمتقدم. كذلك الدورات التدريبية. حيث تبدأ رواتب العمال في القوات الخاصة بمبلغ 3220 ريال سعودي. كما بحصل علي حافز سنوي أو علاوة سنوية 130 ريال سعودي. أما بالنسبة لراتب الجندي حيث يبدأ راتبة 3395 ريال سعودي وحافز سنوي 145 ريال سعودي. كما تستمر الترقيات سنوية وزيادة في المرتبات كل عام.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم رابط التقديم في القوات الخاصة للامن والحماية 1443 وخطوات التقديم إلكترونيا عبر منصة أبشر للتوظيف. كما أيضا أستعرضنا شروط التقديم في القوات الخاصة وسلم الرواتب الخاصة بالقطاع العسكري. نتمنى للجميع التوفيق. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.