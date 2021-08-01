100 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون كفيل غارم لدى شركة اليسر للتمويل

100 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى المسموح بيه الحصول على تمويل بدون موافقة الكفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية وقد حققت الشركة نجاح كبير في السعودية في تقديم تمويلات شخصية ميسرة لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين من الجنسيات الأخرى المختلفة في السعودية ولكن الحد الأقصى للتمويل النقدي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل الغارم السعودي عبر شركة اليسر للتمويل في المملكة ويتم ذلك بشروط ميسرة لجميع العملاء والتمويل يمتاز الآن بفترة سداد ميسرة وجدولة مريحة حتى خمسة سنوات ويمكن الحصول عليه عن طريق رابط التقديم على تمويل بأقساط ميسرة بدون كفيل غارم أو بدون ضامن لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً.

كافة الشروط والأحكام المطلوبة لتوفير تمويل شركة اليسر في المملكة

هناك الكثير من الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة ومن أهمها توفير موافقة الكفيل إذا كان العميل المتقدم سواء كان مواطن سعودي أو مقيم من الجنسيات الأخرى المختلفة في السعودية ويحتاج مبلغ تمويل أكثر من مائة ألف ريال سعودي والحد الأقصى للتمويل الذي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي عند التقديم على التمويل لذلك الآن سوف نوضح كافة الشروط والأحكام المطلوبة للموافقة على طلب التمويل كما يلي بكافة التفاصيل:

الدخل الشهري المطلوب لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل يبدأ من خمسة آلاف ريال للمواطن السعودي وستة آلاف ريال سعودي للمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

يصل إيضاً مبلغ التمويل المطلوب إلى 300 ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل الغارم كشرط أساسي للموافقة على طلب التمويل.

التمويل النقدي يحتاج أن يكون المتقدم عمره يبدأ من واحد وعشرون عام ويصل إلى ستون عام فقط لا غير.

فترة العمل المطلوبة للمواطن السعودي ثلاثة أشهر وكذلك فترة العمل المطلوبة للمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة ستة أشهر على الأقل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

تمويل شركة اليسر للتمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم لكافة العاملين في السعودية.

فترة سداد بأقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى خمس سنوات لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

التمويل النقدي يصل إلى مائة ألف ريال بدون موافقة الكفيل ويصل إلى 300 ألف ريال ولكن بموافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.

مطابق شركة اليسر للتمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة.

أهم مميزات برنامج شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة