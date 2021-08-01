السعودية تبدأ العمل بقرار اشتراط التحصين من كورونا

بدأ في المملكة العربية السعودية، الأحد، سريان العمل بتطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول المنشآت العامة والخاصة والنشاطات الاجتماعية وللموظفين في القطاعين العام والخاص أو المؤسسات غير الربحية وذلك بهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وكانت قد قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنه يحظر "دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين".

وأوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية آلية التعامل مع غير المحصنين من فيروس كورونا إما بالعمل عن بعد وفقاً لحاجة العمل أو منح الموظف إجازاته المستحقة.

وأضافت الوزارة أنه في حال استنفاد الموظف رصيده من الإجازات يتم منحه إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد عن عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ولفتت إلى أن هذه التعليمات لا تسري على الحالات المستثناة من أخذ لقاح فيروس كورونا.