جامعة جدة. ستعلن عن نتائج القبول بها للعام الدراسي 1443 اليوم الأحد 22/12/1443. وذلك وفق الخطة المعلنة من قبل الجامعة، وتعد واحدة من الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهي تقع في مدينة جدة بمكة المكرمة، حيث تأسست عام 435 الموافق 2014.

نشأت الجامعة أولاً كجامعة تابعة لجامعة الملك عبد العزيز. ثم صدر القرار السامي رقم 20937 بتاريخ 2/6/1435 على استقلالية الجامعة عن جامعة الملك عبد العزيز، وتتضمن عدد لا بأس به من الكليات الجامعية.

الاستعلام عن نتائج القبول جامعة جدة 1443

أعلنت الجامعة عن اتاحة الاستعلام عن القبول بالجامعة للعام الدراسي 1443. اليوم الأحد الموافق 22/12/1442 الموافق 1/8/2021، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول على بوابة القبول جامعة جدة.

2- إدخال رقم الطلب الالكتروني الخاص بالقبول.

كيفية تأكيد القبول في الجامعة 1443:-

أعلنت الجامعة بأن سيتم فتح الباب لتأكيد طلبات القبول للعام الدراسي 1443، للطلبة والطالبات لمدة 48 ساعة من إعلان نتائج القبول على أنه من الضروري أن يقوم الطلبة والطالبات الذين ظهرت لهم النتائج وتم قبولهم في الالتحاق فى الجامعة بالعام الجامعي 1443، القيام بإكمال البيانات وإرفاق المرفقات والمستندات الدالة على صحة البيانات المدخلة، بالإضافة إلى ضرورة تأكيد القبول.

النسب الموزونة للقبول في الجامعة :-

أعلنت الجامعة عن النسب الموزونة للقبول في الجامعة للعام الجامعي الجديد 1443 للمسارين العلمى والانساني والتي جاءت كالتالي:-

شروط القبول في الجامعة:-

1- أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي/ سعودية الجنسية أو من أم سعودية أو أم لأبن سعودي.

2- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل أو خارج المملكة وفي حالة الحصول عليها من الخارج يجب أن يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم.

3- أن يكون حاصل على امتحان القدرات للمسار الإداري أو الإنساني أو التحصيلي للمسار العلمي وبالنسبة المحددة من قبل الجامعة.

4- يجب أن تكون البيانات المدخلة الكترونياً مطابقة للأوراق المرفقة.

5- لا يتم قبول أي شهادة ثانوية مضي عليها أكثر من 5 أعوام للالتحاق بالجامعة.

6- أن لا يكون الطالب قد فصل من الجامعة أو من أية جامعة أخري فصلاً أكاديمياً.