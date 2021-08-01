رابط موقع نتيجة الأساس برقم الجلوس 2021 بولاية الخرطوم وجميع ولايات السودان

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والآن استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2021 تعلن عن استعداد ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكدت صفحة وزارة التربية والتعليم الرئيسة بأنها ستظهر النتيجة في أول أسبوع في شهر أغسطس، وذلك بخروجها لجميع ولايات السودان الأتية وهي الخرطوم شمال دارفور، وشمال كردفان الجزيرة وسط دارفور، وجنوب كردفان القضارف شرق دارفور غرب كردفان سنار غرب دارفور نهر النيل الابيض وغيرها.نتيجة الأساس برقم الجلوس 2021
يريد كل الطلاب الآن معرفة نتيجتهم لكي يطمأن قلبوهم، حيث تم أمتحان أكثر من 150 ألف الطالب هذا العام 2021، ورغم ذالك نسبه النجاح هذا العام أقل من العام السابق، حيث وصلت نسبه النجاح هذا العام الي 78%، والجديد هذا العام ان النتيجة سوف تظهر أليكتروني وليست في المدارس، منعا لانتشار العدوة وعدم التجمعات.رابط نتيجة شهادة الأساس 2021
لمعرفه النتيجة يجب أولا اتباع الخطوات الأتية:
- أولا يجب دخول على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم السودانية.
- ثم الضغط على كلمة تبويب النتائج.
- بعد ذلك أدخال بيانات الطالب (رقم الجلوس).
- ثم الضغط على بحث حتى تظهر النتيجة.
ستظهر النتيجة الصف الثامن لجميع ولايات الخرطوم والجزيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق:
- دخول موقع الوزارة التربية والتعليم السوداني.
- ثم يحدد الطالب الولاية التي يعيش فيها.
- بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس (ويجب ان يكتب بطريقة صحيحة).
- ثم الضغط علي كلمة (عرض النتيجة).
ولقد أعلن مدير التربية والتعليم بظهور نتيجة ولاية القضاريف، حيث بلغت نسبة النجاح في هذه الولاية 57% فقط، حيث يمكن الاستعلام على النتيجة عن طريق الاتصال بالرقم الأتي 2828، والآن سنعرض أسماء الأوائل في ولاية القضاريف.
- لقد حصلت محلية الفاو تحرز المرتبة الأولى.
- ريان عبد الشافع عبد النبي من مدرسة الفاو
- ولقد حصل محمد يوسف محمد عبد اللطيف من مدرسة دار العلوم بمجموع 279.
- وأمنية عابديدن خالد وزهراء علي أبكر من مدرسة الشواك الجنوبية، لقد حصلوا على المرتبة الثانية بمجموع 278 درجة.
الوسوم
والآن استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2021 تعلن عن استعداد ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكدت صفحة وزارة التربية والتعليم الرئيسة بأنها ستظهر النتيجة في أول أسبوع في شهر أغسطس، وذلك بخروجها لجميع ولايات السودان الأتية وهي الخرطوم شمال دارفور، وشمال كردفان الجزيرة وسط دارفور، وجنوب كردفان القضارف شرق دارفور غرب كردفان سنار غرب دارفور نهر النيل الابيض وغيرها.نتيجة الأساس برقم الجلوس 2021
يريد كل الطلاب الآن معرفة نتيجتهم لكي يطمأن قلبوهم، حيث تم أمتحان أكثر من 150 ألف الطالب هذا العام 2021، ورغم ذالك نسبه النجاح هذا العام أقل من العام السابق، حيث وصلت نسبه النجاح هذا العام الي 78%، والجديد هذا العام ان النتيجة سوف تظهر أليكتروني وليست في المدارس، منعا لانتشار العدوة وعدم التجمعات.رابط نتيجة شهادة الأساس 2021
لمعرفه النتيجة يجب أولا اتباع الخطوات الأتية:
- أولا يجب دخول على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم السودانية.
- ثم الضغط على كلمة تبويب النتائج.
- بعد ذلك أدخال بيانات الطالب (رقم الجلوس).
- ثم الضغط على بحث حتى تظهر النتيجة.
ستظهر النتيجة الصف الثامن لجميع ولايات الخرطوم والجزيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق:
- دخول موقع الوزارة التربية والتعليم السوداني.
- ثم يحدد الطالب الولاية التي يعيش فيها.
- بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس (ويجب ان يكتب بطريقة صحيحة).
- ثم الضغط علي كلمة (عرض النتيجة).
ولقد أعلن مدير التربية والتعليم بظهور نتيجة ولاية القضاريف، حيث بلغت نسبة النجاح في هذه الولاية 57% فقط، حيث يمكن الاستعلام على النتيجة عن طريق الاتصال بالرقم الأتي 2828، والآن سنعرض أسماء الأوائل في ولاية القضاريف.
- لقد حصلت محلية الفاو تحرز المرتبة الأولى.
- ريان عبد الشافع عبد النبي من مدرسة الفاو
- ولقد حصل محمد يوسف محمد عبد اللطيف من مدرسة دار العلوم بمجموع 279.
- وأمنية عابديدن خالد وزهراء علي أبكر من مدرسة الشواك الجنوبية، لقد حصلوا على المرتبة الثانية بمجموع 278 درجة.
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