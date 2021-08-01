البرازيل تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 37.582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 19.92 مليون إصابة.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 37.582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 19.92 مليون إصابة. وسجلت 910 حالات وفاة جديدة بكوفيد -19 فى تلك الفترة وبلغ عدد الوفيات بسبب الجائحة 556.370.

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