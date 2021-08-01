رابط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء على رتبة جندي رابط jobs.sa شروط وموعد التقديم

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء، حيث أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن فتح باب القبول للنساء الراغبات في الالتحاق بالقوات الخاصة، وتم الإعلان عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، في أماكن مشروع البحر الأحمر ومحافظة العلا وكذلك مشروع الشمال “نيوم”، وتم وضع شروط وضوابط معينة سوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين على أساس هذه القواعد والشروط، لذلك وجب على من ترغب في التقديم قراءة هذه الشروط والضوابط بعناية شديدة، قبل الشروع في ملء استمارة التقديم الإلكترونية، وقد حددت الإدارة العامة للقبول المركزي رابط أبشر jobs.sa لتقديم طلب الالتحاق من خلاله، لذلك سنوفر لكم رابط أبشر وشروط التقديم وموعد التقديم عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني” المتميز.

تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية

ازداد البحث بصورة كبيرة بعد أن تم فتح باب التقديم الخاص بالنساء في القوات الخاصة للأمن والحماية، على رتبة جندي لمعرفة موعد وشروط التقديم وآلية الاختيار بين المتقدمين، والتقديم متاح للحاصلة على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وشددت الإدارة العامة للقبول المركزي على ضرورة ملء استمارة التقديم الإلكترونية، بعناية شديدة وبمنتهى الدقة حتى يتم قبول طلب الالتحاق، ولا ينظر لأي طلب غير مستوفي للشروط المعلن عنها.

يجب أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأت مع والدها وهو يخدم المملكة خارج البلاد.

أن تكون حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا تتعلق بالشرف والأمانة.

لديها هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول وقت تقديم طلب الالتحاق.

ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

لم يسبق لها التعيين على أي وظيفة عسكرية أو أنهت خدمتها لأي سبب من الأسباب.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز المتقدمة لكافة إجراءات واختبارات القبول.

معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم مع التصديق عليها.

الشروط المطلوب توافرها فيمن ترغب في التقديمرابط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء

التقديم متاح عبر رابط منصة أبشر بعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على رابط أبشر توظيف.

ملء استمارة التقديم بكل دقة ودون أخطاء.

اختيار مكان العمل.

النقر على أيقونة “إرسال”.

طباعة استمارة التقديم للاحتياج إليها لاحقاً.

موعد التقديم

سيتم تلقي طلبات الالتحاق بدايةً من غدٍ الأحد في تمام العاشرة صباحاً بتاريخ 22\12\1442 الموافق 01\08\2021، وينتهي التقديم يوم الخميس 26\12\1442 الموافق 05\08\2021.