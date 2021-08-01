فيديو.. ملك المغرب: ندعو لتغليب منطق الحكمة وتجاوز الخلاف مع الجزائر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قل العاهل المغربى، فى كلمة بمناسبة اليوم الوطنى فى البلاد "ما يمس الجزائر يمسنا وأمنهم أمننا.. من غير المنطق بقاء الحدود مع الجزائر مغلقة".

وأضاف العاهل المغربى "غير صحيح أن فتح الحدود مع الجزائر يجلب الشر"، مشيرا إلى "أنا ورؤساء الجزائر لسنا مسؤولين عن إغلاق الحدود".

وأوضح العاهل المغربى أن إغلاق الحدود مع الجارة الجزائر أمر غير طبيعى، مشيرة إلى توجيهه الدعوة الصادقة للشقيقة الجزائر لحل الخلافات.

وتابع العاهل المغربى "اقتصاد البلاد يسجل مؤشرات إيجابية رغم تداعيات كورونا.. وبادرنا لمواجهة تداعيات كورونا بإنشاء صندوق خاص للاستثمار".

وأكد العاهل المغربى تقديره دور الجيش والقطاع الصحى فى مواجهة وباء كورونا، مشددا على أن المغرب قوى بوحدته الوطنية ومؤسساته.