الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة الطائف لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم 2021، حيث أعلنت الجامعة اليوم عن موعد ظهور نتائج القبول الخاصة بالجامعة علي أن يبدأ الاستعلام عن نتائج قبول جامعة الطائف بداية من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، ويتم الاستعلام عن نتائج كل من مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للأفراد الذين قاموا بالتسجيل بالجامعة، وقد صرحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الي إلى استمرارية الفترة الخاصة بتثبيت القبول الخاص بالطلاب لمدة تصل الي 4 أيام بداية من يوم الأحد الموافق 22-12- 1442هـ حتي يوم الأربعاء الموافق يوم 25-12-1442هـ، وسوف نوضح لكم تفاصيل الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة الطائف لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم2021.

نتائج القبول بجامعة الطائف 2021

يجب على جميع الطلاب المقبولين أن يقوموا بالدخول على الخدمة الخاصة بتثبيت القبول الخاص بهم من أجل التعرف علي الرقم الجامعي والحصول عليه مع العمل علي طباعة إشعار القبول أو أن يقوم كل طالب وطالبة بحفظ الرقم الجامعي، وقد أكدت الجامعة أن عدم القيام بتثبيت القبول خلال الفترة التي تحددها الجامعة فسوف يلغي ذلك قبول الطالب في الجامعة، لذا يجب الاهتمام جيداً بخطوة التثبت الخاص بقبول الجامعة من جانب جميع الطلاب المقبولين.

ويجب علي جميع الطلاب المقبولين في مرحلة البكالوريوس أن يقوموا بفتح حساب بنكي بأي بنك من البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والقيام بإدخال رقم الآيبان عبر المنظومة الجامعية من أجل ضمان إيداع المكافأة الشهرية التي يتم الحصول عليها من خلال الجامعة والتي يتم تحديد مبلغها من خلال عمادة القبول والتسجيل، لذا يتحمل كل طالب وطالبة مسؤولية رقم الحساب البنكي المُدخل، كما يجب علي كل طالب تسجيل الجدول الخاص بالفصل الدراسي الأول والذي يتم تحديده من خلال المنظومة الجامعية في يوم الأحد الموافق 14-1-1443هـ.

الاستعلام عن نتائج القبول وآلية الأماكن الشاغرة

يتم الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف قد أكدت علي أنه سوف يتم الإعلان عن المقاعد الخالية لديها وطريقة التسجيل فيها خلال يوم الأربعاء الموافق يوم 3-1-1443هـجرياً، كما سيتم إعلان نتائج قبول الطلبة والطالبات المقيمين الخاصة بجميع المنح الداخلية بالجامعة وذلك في يوم الأحد الموافق يوم 14-1-1443هجرياً.