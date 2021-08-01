رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية 2021 منصة داري dari بجميع محافظات العراق

رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن العراق الشقيق، حيث أعلن مجلس الوزراء عن بدء التقديم على قطع الأراضي السكنية 2021 بمختلف المحافظات العراقية. وتم إطلاق منصة داري للدخول عبر رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية، والتي من خلالها يُمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل الأخرى لما يخص حالة الاستمارة وكتابة البيانات المطلوبة والأسئلة الأكثر شيوعاً حول استمارة قطع الأراضي السكنية 2021.

استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية 2021

في ذات السياق أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من خلال تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمنت “بعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري ‪Dari.iq‬)”، مؤكدا على أن “المنصة شفافة، وإجراءات المفاضلة فيها عادلة، إذ تعتمد على معايير منصفة”.

ويبحث الكثير من المواطنين والأشخاص الآن عن رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية التي تمنحها الدولة للمواطنين الراغبين في بناء سكنيات وخلافه من المشاريع الأخرى، هذا وقد أوضح الكاظمي أنه سيتم توزيع قطع الأراضي على المواطنين بالعدل والمساواة.

رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية

قبل أن نوفر لكم الرابط الخاص ببوابة داري استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية 2021 بالعراق، نرفق لكم بعض التعليمات التي أعلنت عنها وزارة الإعمار والإسكانـ والتي يجب اتباعها عند الدخول والرغبة في إتمام عملية التقديم على الأراضي السكنية بالعراق، والتي تمثلت في التالي:

تأكد من إدخال معلوماتك الصحيحة وفي حالة استخدامك لمعلومات وهمية او لمعلومات شخص آخر أو إخفاء أية معلومات مطلوبة فستعرض نفسك إلى المحاسبة القانونية والعقوبات القضائية.

سوف يتم التأكد من رقم هاتفك ، فتأكد من أن رقم هاتفك يعمل بشكل صحيح ولا تقدم اكثر من مرة.

يقوم الموقع بحفظ كافة المعلومات المدخلة لتتم مراجعتها لاحقا وتدقيقها مع الجهات الحكومية.

إن قيامك بعملية التقديم يعني تعهدك بقراءة وفهم هذه التعليمات وموافقتك على الشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة.

استعد قبل البدء بعملية التقديم ستحتاج إلى الوثائق الشخصية الثبوتية الخاصة بك أثناء عملية التقديم.

أتعهد بعدم الاستفادة من قرارات الحكومة السابقة التي تنص توزيع الأراضي على المواطنين بالمجان.

والآن يُمكنكم الدخول عبر بوابة داري من خلال الرابط، dari ، وإتمام عملية التقديم على قطع الأراضي السكنة بالعراق بكل المحافظات، علماً أن فترة التقديم تستمر لمدة 21 يوماً منذ أن بدأت.