عاجل.. نقل راشد الغنوشى إلى مصحة خاصة بعد تدهور صحته

جدة - نرمين السيد - أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، مساء اليوم السبت، بأنه تم هذا المساء نقل رئيس مجلس النواب المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشى إلى مصحة خاصة إثر تعكر حالته الصحية.





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