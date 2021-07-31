مصر.. الشناوي يحقق رقمًا غير مسبوق بتاريخ الفراعنة

ودع المنتخب المصري الأولمبي غمار المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا باليابان بعد تلقيه خسارة في دور الثمانية أمام البرازيل بهدف نظيف في مواجهة شهدت تألق لحارس الفراعنة محمد الشناوي.

وخاض المنتخب المصري الأولمبي أربعة مباريات في منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" حقق تعادلا سلبيا أمام إسبانيا بالجولة الأولى، وخسارة بهدف نظيف أمام الأرجنتين في الجولة الثانية، قبل أن يحقق فوزا كبيرا بثنائية نظيفة على حساب منتخب أستراليا في ثالث الجولات، ليجد الفراعنة أنفسهم في اصطدام قوي أمام البرازيل في ثمن النهائي ومن ثم الخسارة بهدف نظيف.

الشناوي يكتب التاريخ

على الرغم من خروج المنتخب المصري من دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلّا أن محمد الشناوي حارس الفراعنة تمكن من تسطير تاريخًا جديدا للمصريين في الأولمبياد بعدما قدم بطولة استثنائية.

الشناوي شارك مع منتخب مصر الأولمبي في 4 مباريات خلال دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بمعدل 379 دقيقة لعب،

حيث كانت احصائيات اللاعب في البطولة وفقا لموقع الاحصائيات الشهير "sofa score" على النحو التالي:

التسديدات: 16 تسديدة

التصديات: 14 تصدي

تصديات من تسديدات داخل منطقة الجزاء: 9 تصديات

تصديات من تسديدات خارج منطقة الجزاء: 5 تصديات

أهداف سكنت شباكه: هدفان

مباريات دون أهداف: مباراتين.

بهذه الإحصائيات أصبح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر أقل حارس مرمى تسكن شباكه أهدافًا "في عدد مباريات أكثر" على مدار مشاركات الفراعنة بالأولمبياد برصيد هدفين فقط سكنا شباك المصريين في 4 مباريات خلال دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتساوت الأهداف التي سكنت شباك محمد الشناوي في دورة "طوكيو 2020" مع عدد الأهداف التي سكنت شباك الراحل كامل طه حارس مرمى منتخب مصر في أول مشاركة أولمبية للفراعنة بدورة "أنتويرب - بلجيكا 1920".

أنتويرب - بلجيكا 1920

الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية نسخة "أنتويرب - بلجيكا 1920" شهدت أول مشاركة أولمبية ورسمية لمنتخب مصر ولكن البطولة كانت مقامة بنظام خروج المغلوب حيث خاض الفراعنة مباراة واحدة بالدور الأول أمام منتخب إيطاليا في 20 أغسطس 1920 وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف واحد ليودع أبناء المدرب الراحل توفيق عبد الله المنافسات الأولمبية