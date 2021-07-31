محادثات هاتفية بين الرئيسين التونسي والجزائري

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد تناولت آخر المستجدات على الساحة التونسية.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد طمأن الرئيس التونسي، نظيره الجزائري بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.

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