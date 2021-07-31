رابط نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع الحكومة السورية المؤقتة وزارة التربية والتعليم نتائج التاسع 2021

رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم من مديرية التربية والتعليم في ادلب عبر موقع الحكومة السورية المؤقتة وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج الامتحانات العامة 2020 تصدر قائمة اهتمامات الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في سوريا خاصة في إدلب الحرة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع أداء الطلاب امتحانات الصف التاسع وظهور نتائج الامتحانات العامة في عدد من المحافظات فيما لا تزال عمليات المراجعة للامتحانات ورصد الدرجات مستمرة في محافظة إدلب.نتائج التاسع في إدلب الحرة 2021
ونرصد لكم في رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التاسع 2021 سوريا حسب الاسم عبر موقع الحكومة السورية المؤقتة وزارة التربية والتعليم نتائج التاسع 2021 حكومة الإنقاذ السورية بعد تزايد معدلات البحث في هذه الآونة.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب نتيجة الصف التاسع 2021 بحسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منذ قليل.نسب نتائج امتحانات التاسع 2021 إدلب
|الفرع
|المسجلين
|المتقدمين
|المتخلفين
|الناجحين
|الراسبين
|نسبة النجاح
|العلمي
|7472
|7099
|373
|3614
|3485
|50.9%
|الأدبي
|4901
|4494
|407
|1675
|2819
|37.2%
|تقنيات الحاسوب
|90
|81
|9
|46
|35
|56.7%
|ثانوي شرعي
|76
|66
|10
|45
|21
|68.1%
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بإدلب أسماء الطلاب الاوائل في محافظة إدلب في امتحانات الصف التاسع 2021 للثانوية العامة دورة 2021 مقدمة لهم التهنئة والتمنيات بمزيد التقدم والنجاح وهم:
الأوئل في الثانوية العامة الفرع العلمي:
1-عمر سامر دكور 239
1-فاطمة محمد باسل قاضي 239
2-عبد الله عبد الرحمن يونس 238
2-براءة بسام الزكرى 238
الفرع الأدبي
1- مؤيد خليلو محمد 214
1- دعاء مصطفى الكنجو 214
2- آية رستم محمد حسان 208كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع 2021
وعن كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 في إدلب حسب الاسم ورقم الاكتتاب بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب عن كشف أسماء الطلاب الناجحين عبر ملف بي دي إف، من خلال الخطوات التالية:-
أولا تسجيل الدخول إلى رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التاسع إدلب 2021نتائج امتحانات التاسع إدلب 2021
فتح ملف النتائج
الضغط على “”ctrl + f على لوحة المفاتيح من جهاز كومبيوتر أو لاب توب.
ستظهر لك قائمة البحث في الملفات.
اكتب الاسم بالكامل ثم اضغط على find text
بعد ذلك ستظهر نتيجك بكل سهولة.
الوسوم
رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم من مديرية التربية والتعليم في ادلب عبر موقع الحكومة السورية المؤقتة وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج الامتحانات العامة 2020 تصدر قائمة اهتمامات الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في سوريا خاصة في إدلب الحرة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع أداء الطلاب امتحانات الصف التاسع وظهور نتائج الامتحانات العامة في عدد من المحافظات فيما لا تزال عمليات المراجعة للامتحانات ورصد الدرجات مستمرة في محافظة إدلب.نتائج التاسع في إدلب الحرة 2021
ونرصد لكم في رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التاسع 2021 سوريا حسب الاسم عبر موقع الحكومة السورية المؤقتة وزارة التربية والتعليم نتائج التاسع 2021 حكومة الإنقاذ السورية بعد تزايد معدلات البحث في هذه الآونة.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب نتيجة الصف التاسع 2021 بحسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منذ قليل.نسب نتائج امتحانات التاسع 2021 إدلب
|الفرع
|المسجلين
|المتقدمين
|المتخلفين
|الناجحين
|الراسبين
|نسبة النجاح
|العلمي
|7472
|7099
|373
|3614
|3485
|50.9%
|الأدبي
|4901
|4494
|407
|1675
|2819
|37.2%
|تقنيات الحاسوب
|90
|81
|9
|46
|35
|56.7%
|ثانوي شرعي
|76
|66
|10
|45
|21
|68.1%
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بإدلب أسماء الطلاب الاوائل في محافظة إدلب في امتحانات الصف التاسع 2021 للثانوية العامة دورة 2021 مقدمة لهم التهنئة والتمنيات بمزيد التقدم والنجاح وهم:
الأوئل في الثانوية العامة الفرع العلمي:
1-عمر سامر دكور 239
1-فاطمة محمد باسل قاضي 239
2-عبد الله عبد الرحمن يونس 238
2-براءة بسام الزكرى 238
الفرع الأدبي
1- مؤيد خليلو محمد 214
1- دعاء مصطفى الكنجو 214
2- آية رستم محمد حسان 208كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع 2021
وعن كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 في إدلب حسب الاسم ورقم الاكتتاب بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب عن كشف أسماء الطلاب الناجحين عبر ملف بي دي إف، من خلال الخطوات التالية:-
أولا تسجيل الدخول إلى رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التاسع إدلب 2021نتائج امتحانات التاسع إدلب 2021
فتح ملف النتائج
الضغط على “”ctrl + f على لوحة المفاتيح من جهاز كومبيوتر أو لاب توب.
ستظهر لك قائمة البحث في الملفات.
اكتب الاسم بالكامل ثم اضغط على find text
بعد ذلك ستظهر نتيجك بكل سهولة.
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