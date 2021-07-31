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محمد سياف - ابو ظبي - ما هو أرخص وأفضل تطبيق توصيل مشاوير في السعودية 2021؟ هذا السؤال يراود الكثيرين من الأشخاص في المملكة العربية السعودية ولكن اليوم جاءنا لكي نسرد لكم مجموعة من التطبيقات الخاصة بالمشاوير والتي تتسم بالعديد من المزايا وأيضًا التعرف على طريق تحميلها على الأجهزة الذكية الخاصة بكم سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو الآيفون.

تطبيق توصيل مشاوير في السعودية 2021

هناك بعض التطبيقات التي تتسم بالعديد من المزايا ولكن من أبرز تلك المزايا رخص ثمن التوصيل، وهما:

تطبيق وصلني تاكسي

يُعد من ضمن أرخص تطبيق توصيل مشاوير في المملكة، فهو يحتوي على العديد من المزايا التي سنذكرها خلال ما يلي، ولكن دعونا نوفر لكم إمكانية تحميله على أجهزتكم المختلفة:

يُمكنك تحميله على الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد من هنا.

إذا كنت من مُستخدمي هواتف آيفون فيُمكنك تحميله من هنا.

مزايا التطبيق

يوفر هذا التطبيق إمكانية التوصيل بأمان وثقة كاملة.

يشمل هذا التطبيق اللغة العربية والإنجليزية أيضًا.

يوفر فرص عمل للشباب في المملكة.

يُتيح سرعة الحصول على سيارة في كافة الأوقات على مدار اليوم.

سهل الاستخدام ويُمكن لأي شخص الحصول على خدمته دون عناء.

مزود بخدمة إعادة المتعلقات الشخصية الضائعة في السيارة.

إمكانية متابعة خط السير بشكل جيد.

تطبيق أوبر

هو أحد التطبيقات المنتشرة في الكثير من الدول نظرًا لما يُقدمه من خدمات متنوعة تُسهل على الأشخاص وتوفر عليهم الوقت والجهد، فتطبيق أوبر أرخص تطبيق توصيل مشاوير في السعودية، فهو يُمكن طالبي خدمتهم من اختيار فئة السيارة إلى جانب معرفة التكلفة على حسب، ويُمكنك الحصول عليه عن طريق ما يلي:

إذا كنت من حاملي الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد فيُمكنك تحميله من هنا.

أما إذا كنت حاملاً لهواتف آيفون العاملة بنظام iOS قم بتحميله عن طريق النقر هنا.

وفي حالة الرغبة في تحميله على أجهزة الكمبيوتر يُمكنك من هنا.

مزايا التطبيق

يوفر لك سيارة خاصة بالتوصيل على مدار اليوم.

يُمكنك من معرفة جميع المعلومات الخاصة بالسائق بشكل مُسبق.

يُتيح العديد من فرص العمل لكافة سائقي السيارات بالمملكة.

يوفر لك إمكانية تقييم السائقين.

يُمكنك من اختيار الفئة التي تُناسبك من السيارات.

تطبيق كريم

تطبيق كريم يحتوي على الكثير من الخدمات والمزايا ولكي تتمكن من طلب الخدمة لابد من تحميله على الجهاز الخاص بك من خلال ما يلي:

قم بتحميل التطبيق على الجهاز الخاص بك الذي يعمل بنظام الأندرويد من هنا.

حمل التطبيق على جهاز الآيفون من هنا.

مزايا التطبيق

يتسم بإمكانية الحصول على سيارة على مدار اليوم إلى جانب إلغائها عند الضرورة.

إمكانية تزويد العملاء بخدمة تقييم السائق بكل شفافية.

توفر لك خدمة إخفاء رقمك عن السائق.

يُمكنك تتبع مسار السيارة حتى وصولك إلى وجهتك.

تطبيق جيني

هو أحد أرخص التطبيقات المُستخدمة في المشاوير في المملكة، حيث يُمكنك تحميله عن طريق ما يلي:

قم بتحميله على جهازك الذي يعمل بنظام الأندرويد من هنا.

حمل التطبيق الآن إذا كنت حاملاً لجهاز أيفون من هنا.

مزايا التطبيق