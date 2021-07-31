نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم قروض صندوق الإسكان العراقي موعد وطريقة التقديم الإلكتروني لقبول المعاملات الاقراضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم قروض صندوق الإسكان العراقي أعلن صندوق الإسكان العراقي الرسمي عن موعد وطريقة وألية التقديم الإلكتروني لقبول معاملات الإقراض، والصندوق يتبع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة التي أعلنت بدورها عن البدء في فتح باب التقديم على القروض الخاصة بالإسكان، كما أصدر المكتب الإعلامي لصندوق الإسكان العراقي بيان بهذا الخصوص، حيث تضمن البيان أنه “حسب التوجيهات الصادرة من السيدة وزيرة الإعمار والإسكان، فإن صندوق الإسكان يعلن عن الجدول الزمني وموعد بدأ التقديم على القروض من خلال رابط الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، وذلك لقبول المعاملات الإقراضية، هذا وقد بدأ التقديم بالفعل بدأ من يوم 1 آب أغسطس 2021، وقد تم تخصيص مواعيد مُحددة لكل محافظة سواء للعاصمة بغداد أو باقي المحافظات العراقية، سنستعرضها تفصيلاً من خلال هذا التقرير.

رابط تقديم قروض صندوق الإسكان العراقي موعد وطريقة التقديم الإلكتروني

وتجدر الإشارة إلى أن القروض التي توفرها الحكومة العراقية لمنظومة الإسكان، والتي توليها وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامه أهمية كبيرة، فقد صرح صندوق الإسكان العراقي عن بدء التقديم الإلكتروني اعتبارا من يوم الأخذ الموافق الأول من شهر آب أغسطس الحالي 2021، وذلك في تمام الساعة 9 صباحاً، ويستمر باب التقديم مفتوح لعموم المواطنين حسب الجدول الزمي للمحافظات، والتي أعلنه صندوق الإسكان العراقي، كما أن التقديم والقبول سيظل مفتوحا حتى انتهاء الحصة المقررة للشهور المتبقية من العام الحالي 2021، ووفق الجدول الزمني المرفق بهذا التقرير.

موعد بدأ التقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي حسب المحافظات

وبناء على ما سبق وحسب الجدول الزمني للتقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي، فإن التقديم يستمر لمدة أربعة أيام أول كل شهر من الشهور المتبقية للعام الحالي، حيث يُخصص يوم محدد لعدد من المحافظات وذلك وفق الجدول التالي:

موعد التقديم المحافظات التي لها الحق في التقديم توقيت التقديم 1 أغسطس 2021 بغداد

كربلاء

الأنبار

صلاح الدين

نينوى

كركوك من التاسعة صباحاً أثناء الدوام الرسمي والعُطل 2 أغسطس 2021 البصرة

ميسان من التاسعة صباحاً أثناء الدوام الرسمي والعُطل 3 أغسطس 2021 بابل

ديالى

واسط من التاسعة صباحاً أثناء الدوام الرسمي والعُطل القادسية

المثنى

النجف الأشرف من التاسعة صباحاً أثناء الدوام الرسمي والعُطل

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ومن الجدير بالذكر وبناء على ما سبق، فإن صندوق الإسكان العراقي يدعو الراغبين في التقديم على قروض الإسكان إلى عدم لجوئهم لمكاتب للتقديم على المعاملات الإقراضية، وذلك لأم التقديم على تلك القروض يتم فقط من خلال رابط الموقع الإلكتروني لقروض الإسكان، وذلك عن طريق الهاتف النقال أو جهاز الحاسوب الشخصي، وأضاف الصندوق أن الحصص مفتوحة وبنسب كبيرة، وذلك بخلاف سابقتها.

⚫ بتوجيه وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المهندسة_نازنين محمد وسو

⚫ صندوق الإسكان العراقي التابع للوزارة، يعلن بدء التقديم الإلكتروني لقبول المعاملات الإقراضية للمواطنين.

⚫ التقديم سيبدأ من يوم الأخذ الموافق 2021/8/1 الساعة التاسعة صباحاً، وسيكون القبول مفتوحاً لغاية انتهاء الحصة المقررة للأشهر المتبقية من هذا العام، وحسب الجدول المرفق أدناه لكل محافظة.

⚫ والتقديم على رابط الموقع الالكترونيescannewwork20191230014858.azurewebsites.net

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقي يسعى من خلال خُطة طموحة لحل الأزمة الإسكانية المتفاقمة بالعراق، وذلك عن طريق تدبير التمويل اللازم وزيادة المبالغ المالية التي ستحصصها الحكومة العراقية للبرنامج الخاص بإنشاء مدن جديدة، وتوزيع قطع أراضي سكنية على المواطنين من خلال رابط موقع منصة داري ، وتيسير عملية الإقراض الخاصة بالبناء، هذا وقد قام السيد مصطفى الكاظمي بزيارة مصرف الإسكان يوم الأربعاء الماضي وأطلع القائمون على أمر المصرف بخطة الحكومة العراقية لحل مشكلات السكن بكافة المحافظات العراقية، كما أكد الكاظمي على سعي الجميع للعمل على إنجاح هذا البرنامج.