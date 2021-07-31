وزيرة خارجية السودان تبحث مع نظيرها الجزائرى تطورات قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - بحثت مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، مع رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، فى الخرطوم اليوم السبت، علاقات التعاون بين البلدين وقضية سد النهضة والملف الليبى.





ورحبت المهدى بوزير الخارجية الجزائرى، وقدمت شرحا مفصلا حول تطورات الوضع فى أزمة سد النهضة.

وأشارت إلى أن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسى لأزمة سد النهضة، وشددت على موقف السودان الثابت الذى يتمثل فى ضرورة الاتفاق القانونى الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعربت وزيرة الخارجية عن أملها فى عودة إثيوبيا إلى رشدها فى التعاطى مع الموقف السودانى بمسؤولية وإرادة، مؤكدة أن السودان قلق للأوضاع فى أثيوبيا وحريص على الاستقرار فيه.

على صعيد منفصل، أكدت المهدى ضرورة تنسيق الجهود لمساعدة الأطراف الليبية للوصول إلى اتفاق وحل يحقق السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن السودان لن يدخر جهدا فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا ومحاصرة الصراع وتداعيات الوضع على الجوار والمنطقة.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك فى القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجزائر تسعى إلى معالجة أزمة سد النهضة بالدفع الإيجابى لتوفر الإرادة والثقة لدى الأطراف لفتح آفاق للتفاوض.

وثمن الدور الذى يلعبه السودان ضمن دول الجوار لمساعدة ليبيا الشقيقة فى الوصول إلى الاستقرار.

وقدم لعمامرة الدعوة إلى وزيرة الخارجية السودانية لزيارة الجزائر لدعم آفاق التعاون والتنسيق المشترك.