قبرص تفرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتقال كورونا

وذكرت صحيفة "كاثميرينى" اليونانية إنه اعتبارًا من يوم الاثنين، سيُلزم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر بتقديم تصريح "مرور آمن" قبل الدخول إلى المكاتب العامة والمستشفيات والمحلات التجارية التى يوجد بها 10 أشخاص أو أكثر، بما فى ذلك الموظفين.
ويثبت التصريح أن حامله قد تلقى جرعات من لقاح المعتمدة، أو أنه أصيب بفيروس كورونا فى الأشهر الستة الماضية وتعافى.
وبموجب القواعد المعمول بها حاليا، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والذين يحملون تصريح "مرور آمن" الدخول إلى المكاتب العامة والأماكن الخاصة التى يوجد بها أكثر من 20 شخصًا.. وستبقى اللوائح الجديدة سارية المفعول حتى نهاية أغسطس.
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