ونقلت "رويترز" المتحدث باسم الشرطة أن المحتجين أصابوا 3 من رجال الشرطة.
وذكر متحدث آخر باسم الشرطة أن عدد المشاركين فى التظاهرات فى باريس يقدر بنحو 13.500 شخص.
وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالى الذى ينزل فيه المواطنون المعارضون لإجراءات ماكرون الجديدة لمكافحة كورونا، إلى الشوارع، فى إظهار غير معتاد للإصرار على مطلب فى وقت من العام يركز فيه كثير من الأشخاص على قضاء عطلتهم الصيفية.
وقالت آنى وهى مدرسة تتظاهر فى باريس: "نحن نخلق مجتمعا معزولا، وأعتقد أنه لا يصدق أن هذا يحدث فى دولة حقوق الإنسان".
وأضافت آنى "لذلك نزلت للشارع، لم أتظاهر من قبل طوال حياتى. أعتقد أن حريتنا فى خطر".
وتمنع السلطات الفرنسية الزوار من دخول المتاحف ودور السينما وحمامات السباحة، فى حال لم يكن بحوزتهم تصريح المرور الذى يثبت حصولهم على اللقاح الواقى من كورونا، أو لديهم اختبارات نتيجتها سلبية فى الآونة الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتجاجات واسعة فى فرنسا ضد تصريح المرور الصحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.