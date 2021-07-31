احتجاجات واسعة فى فرنسا ضد تصريح المرور الصحى

جدة - نرمين السيد - تظاهر آلاف الأشخاص فى باريس ومدن فرنسية أخرى، اليوم السبت، ضد تصريح صحى إلزامى لدخول عدد كبير من الأماكن العامة، أصدرته الحكومة فى الوقت الذى تكافح فيه موجة رابعة من الإصابات.





ونقلت "رويترز" المتحدث باسم الشرطة أن المحتجين أصابوا 3 من رجال الشرطة.

وذكر متحدث آخر باسم الشرطة أن عدد المشاركين فى التظاهرات فى باريس يقدر بنحو 13.500 شخص.

وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالى الذى ينزل فيه المواطنون المعارضون لإجراءات ماكرون الجديدة لمكافحة كورونا، إلى الشوارع، فى إظهار غير معتاد للإصرار على مطلب فى وقت من العام يركز فيه كثير من الأشخاص على قضاء عطلتهم الصيفية.

وقالت آنى وهى مدرسة تتظاهر فى باريس: "نحن نخلق مجتمعا معزولا، وأعتقد أنه لا يصدق أن هذا يحدث فى دولة حقوق الإنسان".

وأضافت آنى "لذلك نزلت للشارع، لم أتظاهر من قبل طوال حياتى. أعتقد أن حريتنا فى خطر".

وتمنع السلطات الفرنسية الزوار من دخول المتاحف ودور السينما وحمامات السباحة، فى حال لم يكن بحوزتهم تصريح المرور الذى يثبت حصولهم على اللقاح الواقى من كورونا، أو لديهم اختبارات نتيجتها سلبية فى الآونة الأخيرة.