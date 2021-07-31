طريقة بان كيك الشوفان الصحي للدايت بمكوناته سهلة

طريقة بان كيك الشوفان من أسهل الوصفات التي يمكن أن تقوم بها السيدات من المنزل وذات تكلفة منخفضة للغاية، ويمكن للسيدات عمل بان كيك بأكثر من وصفة مختلفة فيمكن عمل بان كيك الشوفان والموز للدايت وكذلك بان كيك الشوفان بدون طحين والعديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لتقديم أفضل بان كيك ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة بان كيك الشوفان سهل التحضير.

طريقة بان كيك الشوفان

طريقة بان كيك الشوفان تتميز بالسهولة والسرعة في تنفيذها بالإضافة إلى كونها من الأكلات الصحية التي يفضلها الصغار والكبار على حد سواء، ولعمل بان كيك الشوفان يتم تحضير المكونات الآتية:

مكونات بان كيك الشوفان

ومن مكوناته:

الشوفان المطحون يتم تجهيز نصف كوب فقط.

نصف كوب صغير من الدقيق.

كوب كامل وربع الكوب من الحليب على أن يكون خالي الدسم.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر، وملعقتان صغيرتان من الملح.

عدد 1 بيضة.

ملعقة من زيت الزيتون كبيرة.

طريقة تحضير بان كيك الشوفان

يتم تجهيز وعاء كبير ليتم وضع الدقيق والشوفان به ويضاف إليهم الملح والبيكنج بودر ويتم تقليبهم جميعًا بشكل جيد، يتم بعد ذلك إضافة البيض وكذلك الحليب خالي الدسم ويتم تقليبهم مرة أخري لحين الحصول على العجينة المناسبة، والتي يتم بعد ذلك استخدامها سائلة في الزيت لذلك يجب ألا تكون متماسكة.

يتم وضع كمية الزيت التي تم تجهيزها في المقلاة وتوضع على النار مباشرة ويتم سكب ربع كمية العجينة التي تم تجهيزها بالزيت وتترك حتى يتم تحميرها ومن ثم يتم تقليبها على الجانب الأخر وتترك العجينة أيضًا في الزيت لحين تحميرها جيدًا.

نقوم بعد ذلك بإخراج العجينة من الزيت ووضعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الموجود بها، ويتم وضع باقي العجينة بالتساوي في الزيت ليتم تحميرها، على أن يتم وضعها بمقدار ربع الكمية كل مرة على حدى.

بعد الانتهاء من تحمير العجينة بالكامل يتم وضعها في أطباق التقديم ويتم تقطيع بعض من الفواكه أعلاها أو وضع كمية من العسل عليها لإضافة مذاق رائع لها.