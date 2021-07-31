جامعة الجوف بالسعودية تفتح باب التطوع في مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا

في المملكة العربية السعودية تم افتتاح باب التطوع لجميع الطلاب فيها سواء من الإناث أو الذكور ، حيث تم إتاحة 26 مكان داخل المراكز ليتم فيها التطعيمات التابعة لفيروس كورونا المستجد في الجامعة ، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب وهذة التطعيمات أتاحت فى شهر أغسطس القادم وكان الهدف منها إنشاء متطوع صحي، بحيث يتم فيها تقديم المساعدات فى الخدمة المجتمعية ، وذلك ليتم استغلال اوقات الفراغ فى خدمة المجتمع وتعتمد ايضا على بناء المهارات المختلفة ويعملون على كسب الخبرات فى المجالات المختلفة ، وأتاحت جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية امكانية يتم فيها تسجيل ساعات التطوع فيها وذلك في نهاية الفترة ويتم الحصول على شهادة تثبت ذلك ويتم إعطاء لقاحات كورونا مجانية لكل المتواجدين فى المملكة العربية السعودية من المواطنين وذلك بعد ما يتم الغاء نظام الكفيل 10 حقوق جديدة للعمالة بالسعودية وهي تعتبر أول دولة عربية خليجية والثانية عالميا والتى يتم اجتياز لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا.

التطوع في جامعة الجوف لتلقي لقاح كورونا

تم التأكيد من خلال جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية ان باب التطوع يظل مفتوحا امام الجميع سواء كانوا من الذكور او الاناث ، ولكن بشروط ان يكون متوافر كثيراً من المهام ويجب أن يتم توافرها فى المتقدم ليتم شغل المكان ، ويجب ان يراسها العديد من مهارات القيادة والإدارة وأيضاً التنظيم ، ويتيح أيضا امكانية التعامل بصفة جيدة مع فريق العمل ، ويجب أن يتم توافر تنظيم الوقت وايضا التواصل مع جميع الزملاء أو المواطنين ، وايضا المهام الإدارية التي تم تأهيلها إلى التعامل مع الفئات الخاصة ، والعديد من المهارات الفنية .

المهام المسنودة إلى المتطوع في جامعة الجوف

من خلال موقعنا موقع ثقفني نعرض لكافة متابعينا المهام المسنودة إلى المتطوع في جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية ويجب اتباعها وهي كالآتي: