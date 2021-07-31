ننشر تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021 للكليات والمعاهد العليا نظام 3 سنوات بالنسبة المئوية

نتيجة الدبلومات الفنيةتصدر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات ومؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021 تنسيق دبلوم التجارة 2021 نظام 5 سنوات قائمة بحث الآلاف من الطلاب خلال الفترة الحالية عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021 للدور الأول حيث يسعى الكثيرين لاستكمال دراسته بالالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد للحصول على مؤهل عالي للتمكن من الفوز بوظيفة مرموقة ومجال عمل مفتوح وأكثر تميزًا بدلا من الاكتفاء بشهادة التعليم المتوسط.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ياتي تزايد معدلات البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة نجاح مرتفعة بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية ما عزز رغبة الكثير من الطلاب في الالتحاق بالجامعة والتقديم في إحدى المعاهد العليا او الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنسيق الدبلومات الفنية للطلاب في جميع المحافظات حيث تراوح تنسيق الثانوي الزراعي 2021 ما بين 215 إلي 220 درجة، فيما تراوح تنسيق الثانوي التجاري 2021 ما بين 200 إلي 238 درجة.

موعد فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وعن موعد فتح أبواب القبول في الكليات والمعاهد العليا لطلاب الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 و5 سنوات في جميع الشعب الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، لم تحدد وزارة التعليم العالي الموعد حتى الآن، حيث من المنتظر إعلانه بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة.

اسم الكلية / المعهد المجموع بالنسبة المئوية المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14 معهد فني صحى الزقازيق 97.14 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.58 معهد فني صحى المنصوره 96.43 معهد فني صحى الاسكندريه 96.07 معهد فني صحى طنطا 96.00 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 95.79 معهد فني صحى امبابة 95.57 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 95.57 معهد فني صحى سوهاج 95.29 فنى صحي جنوب الوادي 95.21 معهد فني صحى اسوان 95.14 تربية حلوان 95.00 التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 94.00 التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 93.14 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 93.07 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.86 التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 92.71 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.63

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021 نظام 3 سنوات