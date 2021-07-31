رجال الإطفاء اليونانيون يكثفون جهودهم لاحتواء حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وطلبت السلطات اليونانية، اليوم السبت، من سكان قرى لامبيرى وكاماريس وزيريا وآنو زيريا مغادرة منازلهم مع اقتراب النيران من المناطق السكنية، وفق ما أوردته صحيفة (كاثمرينى) اليونانية.
وتحاول السلطات اليونانية تكثيف جهودها لمكافحة حرائق الغابات، التى بدأت منذ أواخر الإسبوع الماضى.
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