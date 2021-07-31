ماكرون يدعو لإنهاء الصراع فى إقليم تيجراى الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - وصدر هذا البيان بعد اتصالات أجراها ماكرون فى وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد ونظيره السودانى عبد الله حمدوك، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

كما قال ماكرون إنه يجب رفع جميع القيود للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية فى تيجراى، حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن آلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية الذى يهدد حياتهم.

كما أشار الرئيس الفرنسى إلى أن تطور الوضع سيتطلب التفاوض على وقف الأعمال العدائية وفتح حوار سياسى بين أطراف النزاع فى إطار احترام النزاهة ووحدة إثيوبيا.

وأكد ماكرون أن فرنسا إلى جانب شركائها تقف على استعداد لدعم إثيوبيا فى هذه الاتجاهات.