تحديث لعبة ببجي موبايل نيوستيت تم إطلاقه بمميزات وخصائص مختلفة ومتنوعة

تحديث لعبة نيوستيت الجديد في ببجي موبايل نقدمه لكم من موقعنا ثقفني، حيث ان تحديث نيوستيت الجديد يتوافر في لعبة ببجي الإصدار الجديد من اللعبة، وهو عبارة عن مجموعة جديدة من التحديثات في لعبة ببجي بمزايا وخصائص جديدة توفر واقعية العالم الحقيقي في اللعبة، ويظهر في ذلك التحديث الطائرات والمركبات الحديثة والكثير من المزايا الأخرى، واستطاع تحديث نيوستيت الجديد جذب انتباه الكثير من اللاعبين إليه ورغبتهم في الحصول على التحديث الجديد من لعبة ببجي.

تحديث لعبة نيوستيت الجديد

تحديث نيوستيت الجديد في لعبة ببجي هو العام 2051 في اللعبة، ويظهر بها التطور الكبير في أشكال الطائرات والمركبات المستخدمة والتي تعمل بالكهرباء، ويظهر كذلك التكنولوجيا الجديدة في اللعبة في كل شيء والجودة والدقة العالية في اللعبة والجرافيكس والصوت، كما ونجد وضوح كبير في الرؤية عند اللعب مما يسهل اللعب كثيرًا على اللاعبين وسهولة رؤية العدو بداية من نزول اللاعبين على أرض المعركة أو في جزيرة القتال، لهذا فإن التحديث الجديد من لعبة ببجي موبايل نيوستيت هو الأفضل حتى الآن من حيث الواقعية والجودة والخرائط المتاحة به.

التحديث الجديد في لعبة ببجي

لعبة ببجي ضمن ألعاب القتال والمغامرة الشيقة والممتعة على مستوى العالم وليس العالم العربي أو الغربي فقط، وفي اللعبة يجب على اللاعبين تحصين أنفسهم ضد الموت أو القتل من قبل الأعداء وهم اللاعبين الآخرين، والتحديث الأخير من لعبة ببجي موبايل نيوستيت هو ما تم الإعلان عنه منذ مدة بسيطة من شركة ببجي موبايل وهو تحديث 1.5 وجد أن هذا التحديث كذلك يحمل مجموعة رائعة من المزايا منها كابلات وسائل النقل مثل الدراجات النارية التي تعمل بعكس الجاذبية، كما ويتوفر بالتحديث الجديد طائرات هليكوبتر وسيارات سريعة تصل السرعة خاصتها إلى 150 كيلو متر في الساعة الواحدة.

ومن الجدير ذكره أن لعبة ببجي موبايل واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في الوقت الحالي، لذا قدمنا لكم التحديث الجديد الصادر من الشركة المملوكة حتي تقوموا بتحديث اللعبة إن رغبتم علي هواتفكم المحمولة وأيضا أجهزة الكمبيوتر المختلفة أنواعها.