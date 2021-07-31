عاجل.. الدفاع المدنى السودانى: منسوب النيل الأزرق وصل مرحلة الفيضان

جدة - نرمين السيد - كشف اللواء أحمد عمر سعيد مدير الإدارة العامة للدفاع المدنى فى السودانى، موقف هطول الأمطار والفيضانات بولايات البلاد المختلفة، موضحا بأنه قد بلغ إيراد النيل الأزرق اليوم عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية منسوب الفيضان، حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال سعيد إن النيل سجل اليوم فى مجراه الرئيس بالخرطوم 16،50م، مشيرا إلى أنه تبقى فقط لمنسوب الفيضان 78 سم، داعيًا المواطنين فى جميع القطاعات والمحاور أخذ كل التحوطات اللازمة خاصة سكان المناطق التى تأثرت بفيضانات العام الماضى.

وأضاف أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعًا فى المناسيب بزيادة 15 سم وعليه سوف يكون يوم غدا البداية التدريجية لخروج المياه من المجرى الرئيس للنيل وروافده للسهول الفيضية، موجها غرف الطوارئ بالمركز والولايات مراقبة جميع مراحل الفيضان عبر التدخلات السريعة لمعالجة التأثيرات للقطاعات المختلفة حفاظا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.

وأوضح ان المناطق الحالية المتأثرة بالسيول والفيضانات والتى تتعامل معها قوات الدفاع المدنى هى محلية الفاو بولاية القضارف ومنطقة عد الفرسان بولاية جنوب دارفور ومحلية المناقل بولاية الجزيرة.

وفيما يخص موقف الأمطار فقد أكد سعيد، هطول أمطار بولاية جنوب كردفان فى محليات كادوقلى بنسبة 25 ملم أبو جبيهة بنسبة 8 ملم الدلنج بنسبة 21 ملم ولم تحدث اى أضرار فى الارواح والممتلكات.

بينما هطلت أمطار بمعدلات خفيفة مصحوبة بنشاط للرياح متوسطة السرعة بولاية شمال دارفور، مضيفا بأن منسوب النيل الأزرق فى محطة ود مدنى قد سجل 18.90م من دون هطول أمطار بالمنطقة، فيما سجل منسوب النيل فى محطة ود العباس بولاية سنار 16.52م بزيادة 32سم عن الأمس ولا يوجد أثر لهطول أمطار بالولاية.

وأوضح أن العمل مستمر لتوسعة الجسر الواقى لمدينة سنجة تحسبا ومنعا لانهياره لاسيما بعد دخول مياه النيل الأزرق فى إتجاه الضفة الشرقية لمجارى تصريف المياه الخاصة بمنطقة مينا ورونقا وشاشينا مع عدم تأثر تلك المناطق فى الوقت الراهن فيما سجل نهر عطبرة 14.52م دون أى زيادة عن يوم أمس وقد سجل منسوب النيل الأزرق 14.98م بزيادة 6 سم عن الأمس.

أما فيما يلى ولاية النيل الأزرق من الملاحظ تزايد تدفق نسبة المياه لتسجل نسبة قراءة 12.88م وحجم الماء الوارد إلى خزان الروصيرص 558. 3 م الأمر الذى أدى إلى فتح 5 بوابات فى الأسفل بنسبة 85% بالإضافة لفتح بوابات فى الأعلى بارتفاع 7م وأشار سيادته إلى إستمرار قوات الدفاع المدنى فى عمليات شفط المياه بمدينة الفاو والمساهمة فى حل مشكلة مياه الشرب عن طريق تخصيص 2عربة تانكرلإمداد الأحياء لحين حل المشكلة نهائيا.

وكشف أن منسوب نهر الرهد قد سجل نسبة 7.39م وقال إن السيول والفيضانات التى اجتاحت خور القعرة قد أدت الى انقطاع الطريق القومى قطاع الدمازين أبو حجار مؤكدا أن جهود قوات الدفاع المدنى مستمرة لإعادة الأمور لى مسارها الصحيح.