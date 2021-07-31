الأردن يقرر إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا ويذكر السبب

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية إنه سيتم إغلاق معبر جابر الحدودي مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب، نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري.
وأضاف المصدر، أنه سيتم إعادة فتح معبر جابر حال توفرت الظروف الملائمة لذلك.
وتشهد محافظة درعا جنوبي سوريا والمحاذية للحدود الأردنية، حربا حقيقية منذ ساعات صباح الخميس الأولى، انطلاقا من الريف الشرقي للمحافظة مرورا بالمدينة وصولا إلى الريف الغربي، بين القوات الحكومية والأجهزة الأمنية التابعة لها من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وهذه الاشتباكات الواسعة تعد الأعنف والأكبر منذ سيطرة قوات الحكومة السورية، على كامل محافظة درعا قبل نحو 3 سنوات.
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