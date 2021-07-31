رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً عبر موقع الوزارة hrsd.gov.sa

التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي يعد من الأمور الأكثر أهمية لدي قطاع كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يستعلم بصفة مستمرة المواطنين عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برامج دعم تخص المواطنين داخل المملكة ولكن لبعض الفئات التي تعاني من قلة الدخل الشهري الخاص بهم، أو للأسر التي ليس لها عائل وتعاني من مشاكل اجتماعية كبيرة، ويتم صرف الضمان الاجتماعي لهذه الفئات ولفئات أخري يتم تحديدها وفق أوراق رسمية يتم فحصها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنح أولوية الصرف لمن يستحق الضمان الاجتماعي فعلياً.

شروط وأولويات صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين

تعتمد وزارة الضمان الاجتماعي صرف الدعم النقدي من أجل تفعيل دور الدولة والقيادة السعودية للوقوف بجوار كل من يعاني من مشاكل اجتماعية تعيقه عن العيش وفق حياة اجتماعية كريمة، ويتم صرف دعم الضمان الاجتماعي لبعض الفئات التي تستحق مثل:

صرف الضمان الاجتماعي يكون للأسر التي لا عائل لها.

هناك أولوية للمطلقات وأولادها من أجل صرف الضمان الاجتماعي لهم.

يستفيد من الضمان الاجتماعي الأرملة التي لديها أولاد وليس لها مصدر دخل.

الأسر التي هجر رب الأسرة عنها، وكذلك عند غياب عائل الأسرة لأسباب مجهولة.

يتم صرف الضمان الاجتماعي للأسرة التي أصبح عائلها مدمن ولا يستطيع الإنفاق.

من تعدي سن الستون يستفيد من الضمان الاجتماعي سواء من الرجال أو النساء.

خطوات رئيسية للتسجيل في الضمان الاجتماعي

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض الخطوات الأساسية التي من خلالها يستطيع جميع الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل، أن يقوموا بإجراء هذه الخطوات من أجل النجاح في صرف الضمان الاجتماعي دون مشاكل عند التسجيل:

بداية التسجيل في الضمان الاجتماعي تبدأ بالدخول علي موقع وزارة الموارد.

التوجه من داخل الموقع واختيار الخدمات الإلكترونية ثم الضغط علي مستخدم جديد.

تسجيل كافة المعلومات المطلوبة مثل رقم الجوال والاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية وغيرها.

ثم بعد نجاح التسجيل يتم الدخول بالموقع وتسجيل البيانات المطلوبة مثل الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وغيرها.

إدراج كافة المستندات المطلوبة التي يطلبها نموذج التسجيل الخاص بالضمان الاجتماعي ثم الضغط علي حفظ.

رقم الضمان الاجتماعي لخدمات المواطنين

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحديد رقم موحد لجميع خدمات الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين من البرامج التي تقدمها الوزارة، ويتم الاتصال علي رقم 19911 الذي يعد الرقم الرسمي المخصص من قبل الوزارة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية للاستعلام عن أي خدمة تخص دعم الضمان, أو يمكنك أن تقوم بالتواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط الموضح في المقال, كما يمكنك أن تحصل علي المساعدة في الاستفسارات والأسئلة والشكاوي من مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال خدمة تواصل معنا, أو من خلال أيضاً الإرسال علي الرمز البريد الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو 11157.

خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي

هناك خدمات كثيرة تقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وذلك عبر الموقع الإلكتروني له مثل:

الخدمة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

خدمة الاستعلام عن من استطاع الحصول علي المساعدة المقطوعة.

تحديث البيانات الخاصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

خدمة التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن المعاش الاجتماعي.

الأشخاص المستفيدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الفئات الذين يستطيعون الاستفادة من مساعدات وزارة الضمان الاجتماعي, وعرضت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن هؤلاء الفئات الموجودين في المجتمع يستطيعون أن يقوموا بالتقديم للحصول علي مساعدات مؤسسة الضمان الاجتماعي, وسوف تكون لهم الأولية في القبول في المساعدات.

الأشخاص الذي تصل أعمارهم إلي 60 عاماً فما فوق. الأسر الأكثر فقراً, والأسر التي فقدت عائلهم ولا يوجد لديهم ما يدير عليهم دخل شهري لتدبر أمور حياتهم. السيدة التي توفي زوجها, والمرأة التي طلقها زوجها, والسيدة التي هجرها زوجها ولا تعرف أخبار عنه. من تعرض إلي حادث أدت إلي عدم قدرته علي العمل مره أخري.

خطوات استعراض وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي

من ضمن الخدمات المقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي هي خدمة الاستعلام عن البيانات الشخصية وتحديثها علي الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي, حيث يستطيع ممثلي المنشآت صاحبة الصلاحية أن يقوم بالاستفادة من هذه الخدمة وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي واختيار المنشأة, يحث يمكنك تحديث البيانات من خلال الضغط هنا.

الخدمات الأخري لمؤسسة الضمان الاجتماعي

تقدم مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات الأخري والتي تساعد بها المواطنين مثل.

إصدار وتجديد رخصة العمل, يمكنك القيام باستخراج رخصة لمزاولة العمل الخاص بك من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

التسجيل في المساعدة المقطوعة.

إصدار رخصة العمل لاحتياجها للخروج النهائي.

استرجاع كلمة المرور الغير التي لا تتذكرها.

كما يمكنك استعراض بيانات العامل, كما يمكن تحديث هذه البيانات.

خدمة تفعيل الخدمات علي الحاسب.

رقم الضمان الاجتماعي لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

يوجد الكثير من وسائل التواصل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي أتاحتها للأشخاص الذين يحصلون علي الدعم النقدي من الضمان الاجتماعي والأشخاص الذين لا يحصلون علي الدعم إذا كان لديهم أي استفسار.

يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية من الخلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك من الرابط الموضح سلفاً.

يتم الاتصال علي 19911.

الأوراق المطلوبة للحصول علي المساعدة المقطوعة

لابد من توافر الأوراق والمستندات المطلوبة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتي يمكن للشخص المستفيد أو الراغب في الحصول علي المساعدة المقطوعة الحصول عليها.