الصحة السعودية..حالة محصن علي تطبيق توكلنا شرط دخول الأماكن العامة، يتم غدا الأحد تفعيل قرارات وزارة الداخلية بمنع دخول غير المحصنين الي الأماكن العامة والخدمية، خاصة إن الوزارة تناشد المواطنين والمقيمين منذ فترة طويلة بضرورة تناول لقاح كورونا، بحيث يعتبر اللقاح هو كرت دخول المواطنين للاماكن العامة، ولذلك نجد ضرورة تغيير الحالة الي محصن علي تطبيق توكلنا وذلك لابرازها فور وصولك لاي مكان عام، في الوقت نفسة نجد تراجع ملحوظ في عدد الحالات مقارنة ببداية إنتشار الفيروس، وذلك بعد تناول أكثر من 20 مليون جرعة في شهر يوليو الجاري كما أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

الصحة السعودية..حالة محصن شرط دخول الأماكن العامة

بعد قيام الصحة السعودية بصرف 20 مليون جرعة لقاح في المرحلة الأولي، نجد إن وزارة الداخلية تشدد الآن علي ضرورة التحصين، في الوقت نفسة نجد طرح الجرعة الثانية من لقاح كورونا في المملكة لإكمال التلقيح الكلي ضد الفيروس، بحيث يتم غدا الأحد الموافق 22 ذي الحجة 1442 تفعيل قرار إبراز التحصين المعتمد من قبل وزارة الصحة عبر تطبيق توكلنا، علاوة على ذلك فإن تواجد المواطن والمقيمين في اي من الأماكن التي نشير اليها الآن، يتم السماح به فقط في حالة إبراز حالة محصن عبر توكلنا

أماكن الأنشطة التجارية والترفيهية والثقافية.

المواصلات العامة.

المنشأة الحكومية وكذلك الحاصة.

المولات والأسواق والمراكز التجارية.

المنشآت التجارية ومنافذ البيع.

أماكن المناسبات الترفيهية والأفراح والحفلات.

تطبيق صحتي للحصول علي لقاح كورونا في السعودية

ويعتبر تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية يتم من خلال التقديم لتناول اللقاح، وذلك عبر زيارة التطبيق وتحديد الموعد واخذ اللقاح عن طريقة، علاوة على ذلك يتم تلقيح طلاب المدارس في السعودية لمنع تفشي كورونا، خاصة بعد إعلان العديد من الجهات ضرورة عودة الحياة بصورتها الطبيعية، في ظل الإجراءات اللازمة للحفاظ علي سلامة الجميع وتطبيق كافة معايير واشتراطات الأمان لمنع تفشي كورونا 19، ولذلك يتوجب الآن تحديث الحالة الصحية لكل فرد علي تطبيق توكلنا علي الجوال، لإبرازة في الأماكن المطلوبة.