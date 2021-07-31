عاجل.. ولاية سنار تعلن حالة الاستنفار القصوى بسبب ارتفاع مناسيب النيل

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "واس"، قال الوالى إن حكومته ولجنة أمنها ستظل فى حالة انعقاد دائم تحوطاً لأى طارئ.

ودعا خلال جولته بمناطق الهشاشة بالجسر الواقى لمدينة سنجة، المواطنين القاطنين على النيل بأخذ الحيطة والحذر بسبب المعلومات الواردة عن ارتفاع مناسيب النيل الأزرق، وهطول أمطار غزيرة فى أعالى الهضبة الإثيوبية تحسبًا للفيضان.

وقال إن حكومته وجهت بمضاعفة العمل فى كل من كوبرى المالية وسقاى حريرى وجنينة الحكومة بعد ارتفاع منسوب المياه؛ حتى لا ترتد إلى داخل مدينة سنجة عبر مجارى التصريف.

كما وقفت حكومة الولاية على انقطاع الطريق القومى الخرطوم - الدمازين عند منطقة خور القعرة جنوب مدينة أبو حجار، ووعدت الشركة المنفذة للكوبرى بإكمال العمل فى فترة وجيزة.

وأشار الوالى إلى أن العمل يتم الآن فى ردمية مؤقتة لعبور المواطنين، كما وقف الوالى كذلك على خطر الهدام الذى يهدد بيارة مشروع الرماش الزراعى.