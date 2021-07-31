جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، اليوم السبت، بقصر قرطاج، محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، والذى كان مرفوقا بعضوى الجمعية منى سعيد وهشام الرباعى.





وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن قيس سعيد أكد خلال اللقاء، أنه يقدر وطنية الناشطين فى قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد اضافى فى هذه الفترة الاستثنائية التى تمر بها تونس والوقوف فى نفس الجبهة مع الشعب التونسى وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية. وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال فى تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة فى إطار القانون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيس سعيد: لا مجال فى تونس اليوم للظلم أو الابتزاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.