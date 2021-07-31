خبراء روس يتوقعون تحقيق مناعة القطيع ضد كورونا فى روسيا نهاية 2021

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء صحة روس، اليوم السبت أن روسيا ستحقق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، بحلول نهاية العام الجارى، مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التلقيح وحالات الإصابة التى لا يظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال خبير علم المناعة فلاديسلاف تشيموشجوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن روسيا ستتمكن من تحقيق مناعة القطيع ، فى وقت أبكر من المتوقع بناء على الإحصائيات الرسمية لمعدلات انتشار العدوى والتلقيحات.

وأضاف تشيموشجوف إن "معظم التوقعات لا تأخذ فى الاعتبار المناعة التى تنمو لدى الأشخاص ، الذين أصيبوا بفيروس كورونا دون علمهم (الحالات التى لا يظهر عليها أعراض)، ورغم أنهم قليلين إلا أنهم متواجدين".

ولفت الخبير الروسى إلى أنه كان يتوقع تحقيق مناعة القطيع فى العاصمة موسكو بحلول يوليو، لكن تحورات فيروس كورونا المستجد أثرت على الوضع بالسلب، مشيرا إلى أنه الآن يتوقع تحقيق المناعة بحلول نهاية العام فقط ،إذا لم تظهر أى تحورات جديدة من الفيروس تؤثر على عمل اللقاح.

من ناحية أخرى، قال خبير الأمراض المعدية الروسى يفجينى تيماكوف إن تحقيق مناعة القطيع فى روسيا، تأخر بسبب رفض بعض الروس الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأكد تيماكوف أن "روسيا لن تحقق مناعة القطيع بدون التلقيح.. وبالنظر إلى معدلات التلقيح الحالية، سيكون من الجيد تحقيق مناعة القطيع بحلول نهاية العام الجارى"، محذرا من أن "نحو 50% من السكان لا يريدوا أن يتم تلقيحهم ولا يخططون لتلقى اللقاح، لذلك سيكون من الصعب تحقيق مناعة القطيع".