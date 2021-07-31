وقال خبير علم المناعة فلاديسلاف تشيموشجوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن روسيا ستتمكن من تحقيق مناعة القطيع ، فى وقت أبكر من المتوقع بناء على الإحصائيات الرسمية لمعدلات انتشار العدوى والتلقيحات.
وأضاف تشيموشجوف إن "معظم التوقعات لا تأخذ فى الاعتبار المناعة التى تنمو لدى الأشخاص ، الذين أصيبوا بفيروس كورونا دون علمهم (الحالات التى لا يظهر عليها أعراض)، ورغم أنهم قليلين إلا أنهم متواجدين".
ولفت الخبير الروسى إلى أنه كان يتوقع تحقيق مناعة القطيع فى العاصمة موسكو بحلول يوليو، لكن تحورات فيروس كورونا المستجد أثرت على الوضع بالسلب، مشيرا إلى أنه الآن يتوقع تحقيق المناعة بحلول نهاية العام فقط ،إذا لم تظهر أى تحورات جديدة من الفيروس تؤثر على عمل اللقاح.
من ناحية أخرى، قال خبير الأمراض المعدية الروسى يفجينى تيماكوف إن تحقيق مناعة القطيع فى روسيا، تأخر بسبب رفض بعض الروس الحصول على لقاحات فيروس كورونا.
وأكد تيماكوف أن "روسيا لن تحقق مناعة القطيع بدون التلقيح.. وبالنظر إلى معدلات التلقيح الحالية، سيكون من الجيد تحقيق مناعة القطيع بحلول نهاية العام الجارى"، محذرا من أن "نحو 50% من السكان لا يريدوا أن يتم تلقيحهم ولا يخططون لتلقى اللقاح، لذلك سيكون من الصعب تحقيق مناعة القطيع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبراء روس يتوقعون تحقيق مناعة القطيع ضد كورونا فى روسيا نهاية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.