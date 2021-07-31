قمع صهيوني لمسيرة في الضفة
أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص المطاطي وعشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة رافضة لخطة الضم واعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة .
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدت على المشاركين في مسيرة مندده بالضم واعتداءات المستوطنين قرب حاجز عسكري شرق طوباس .
واشارت الى ان اعتداءات المستوطنين في مناطق الأغوار الشمالية تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، حيث شرع المستوطنون بعمليات بناء وتسييج في محيط نبع عين الحلوة للاستيلاء الكامل عليه، إضافة لقيام مستوطنين بالمبيت في معسكر للجيش قرب حاجز تياسير بهد بناء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.
واوضحت الوكالة الى ان المشاركين والمنظمين للمسيرة أكدوا أن هذه الفعاليات مستمرة حتى زوال البؤرة الاستيطانية.
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