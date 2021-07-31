شروط القوات الخاصة للأمن والحماية 1443 بعد التحديث

شروط القوات الخاصة للأمن والحماية 1443 حيث تم نشر إعلان رسمي مقدم من وزارة الداخلية السعودية حول الوظائف المقدمة من العسكرية، فهناك مجموعة من الشروط يجب أن تنطبق على المتقدمين للالتحاق بهذه الوظائف، ومنهم القوات الخاصة للأمن والحماية 1443 وقد مكن هذا الإعلان الكثير من المتقدمين حول تسجيل جميع الوظائف العسكرية التي يتم التعيين بها في المناطق المختلفة داخل المملكة العربية السعودية وسوف نتابع الشروط معا.

شروط القوات الخاصة للأمن والحماية 1443

أعلنت المملكة العربية السعودية عن شروط القوات الخاصة للأمن والحماية فقط وضعت مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم حتى يحصل على الوظيفة، وذلك عن طريق التالي:

لا يجب أن يكون الشخص المتقدم متزوج من امرأة تحمل جنسية غير سعودية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل.

لابد أن يجتاز الشخص المتقدم جميع الاختبارات التي وضعتها القوات العسكرية المحددة للقبول.

أن يكون الشخص المتقدم مناسب في الطول والوزن.

لابد أن تكون سيرة الشخص المتقدم حسنه وذات السلوك جيد مع الآخرين، ويقدم الأوراق مع التقدم للوظيفة.

يجب أن يحصل الشخص المتقدم على شهادة علمية أثناء التقديم للوظيفة، ومنها الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات.

رواتب القوات الخاصة للأمن والحماية 1443

طبقًا لـ شروط القوات الخاصة للامن والحماية أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن فتح باب التسجيل للوظائف المقدمة من القوات العسكرية الخاصة بالأمن، ويكون التسجيل برتبة جندي ويكون التعيين في مشروع البحر الأحمر ومشروع الشمال، كما أعلنت عن قيمة الرواتب التي يحصل عليها كل موظف حسب الدرجة الخاصة به، وذلك كما يلي:

راتب الجندي 3,220 ريال سعودي.

الجندي الأول 3,395 ريال سعودي.

العريف 3765 ريال سعودي.

الرقيب 5,260 ريال سعودي.

الرقيب الأول 6180 ريال سعودي.

رئيس رقباء 7215 ريال سعودي.

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن

لجميع الراغبين في التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية يمكن تسجيل الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف، حيث يوجد جميع التفاصيل عن طريقة التقديم وكيفية تسجيل البيانات وشروط القبول، كما يتم ظهور النتائج الخاصة بالقبول وإعلان الأسماء عبر المنصة.

يمكن لجميع الراغبين في الحصول على وظائف القوات العسكرية معرفة شروط القوات الخاصة للأمن والحماية 1443 والوظائف المتاحة، وكيفية التقديم بها من خلال السطور السابقة، بالإضافة إلى الرواتب المحددة لكل درجة كما تم التوضيح.