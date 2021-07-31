التسجيل الإلكتروني الإلحاقي بجامعة الأمير سطام عام 1442، حيث يبحث الكثير من الطلاب بالمملكة العربية السعودية والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، عن معرفة تفاصيل طريقة التسجيل في الأماكن الخالية لدي جامعة الأمير سطام، وكانت الجامعة قد أعلنت من خلال عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن الموعد الخاص بالطلاب من أجل التقديم الإلكتروني الخاص بالتسجيل الإلحاقي في الجامعة بعد عدم مقدرة العديد من الطلاب التسجيل خلال المرحلة الأولي، وتعد جامعة الأمير سطام العليا من أفضل الجامعات السعودية بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال الجامعة يتم تقديم العديد من التطبيقات الخاصة بالعلوم والمهارات العلمية والبرامج التطبيقية الحديثة، وتسعي الجامعة الي إنشاء جيل مميز من الطلاب من خلال تأهيلهم للدورات التعليمية وإرسالهم بعثات للخارج من أجل زيادة الوعي التعليمي، التسجيل الإلحاقي بجامعة الأمير سطام عام 1442.

موعد التسجيل الإلحاقي بجامعة الأمير سطام 1442

عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز قد أكدت علي بداية التسجيل الإلحاقي من يوم الخميس 29 يوليو عام 2021 والذي يوافق يوم 19 من شهر ذي الحجة 1442 ويستمر التسجيل الإلحاقي بالجامعة حتى يوم 7 من شهر محرم من عام 1443، وقد أكدت الجامعة أن التسجيل في الجامعة يتم من خلال الموقع الإلكتروني التالي add.psau.edu.sa وهو الموقع المخصص للجامعة لجميع الطلاب والطالبات خلال المواعيد المحددة من جانب الجامعة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم.

شرح طريقة التسجيل الإلحاقي بجامعة الأمير سطام إلكترونياً

وضحت الجامعة طريقة التسجيل الخاصة بجميع الطلاب والطالبات والتي تتم من خلال بعض الخطوات التالية: