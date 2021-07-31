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محمد سياف - ابو ظبي - متى يفتح بنك الراجحي 1443 هذا السؤال يراود أذهان الكثيرين حيث يُعتبر بنك الراجحي من أشهر البنوك في السعودية نظرًا لما يُقدمه من خدمات متنوعة لكافة العملاء، لذا يبحثون عن مواعيد فتحه لكي يتمكنون من الحصول على الخدمة المطلوبة سواء سحب أو إيداع أو أي إجراء أخر، ومقالنا هذا مخصص لكي نسرد لكم مواعيده وطرق التواصل معه أيضًا.

بنك الراجحي

أُسس بنك الراجحي عام 1957 ولكن كان يشمل مجموعة قليلة من الموظفين في بدايته ومع كثرة التعاملات وأصبح من البنوك المعروفة ازداد معدل الموظفين به لكي يقدمون الخدمات للمواطنين والمُقيمين على أكمل وجه، وبعد ذلك أصبحت عدد فروع هذا البنك ما يتجاوز 750 فرع ومنها العام ومنها المخصص للسيدات فقط.

والجدير بالذكر أنه يمتلك أكثر من 4 آلاف ماكينة خاصة بالصرف في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وأبرز ما يُميز تلك البنك أن معاملاته تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متى يفتح بنك الراجحي 1443

بنك الراجحي يعمل من يوم الأحد إلى الخميس حيث يبدأ الدوام في تمام الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً في فروعه على مستوى المملكة، ولكن هناك بعض الفروع يعلمون أيضاً في يومي الإجازة الجمعة والسبت ولكن بعض فروعه فقط.

ما هي مواعيد عمل بنك الراجحي؟

مواعيد العمل في بنك الراجحي قد تختلف بعض الشيء في بعض فروعه، حيث يوجد بعض الفروع التي يبدأ عملها من الساعة التاسعة وحتى الخامسة، وهناك من يبدأ العمل في تمام الساعة 8 صباحاً.

ولكن بعض الفروع تلتزم بالمواعيد الرسمية، والماكينات تعمل في كافة أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم دون توقف حيث يُمكنك من خلالها السحب أو الإيداع بشكل مستمر.

مواعيد عمل البنك فرع النساء

هناك بعض من فروع بنك الراجحي المخصصة للسيدات فقط ومواعيد العمل بها مثلما في الفروع الأخرى، ولكن هناك البعض منهم يبدأ العمل به في تمام الساعة 9:30 حتى 4:30 وأيضاً يومي الجمعة والسبت أجازة.

طرق التواصل مع مصرف الراجحي

بعد تطرقنا بالحديث عن متى يفتح بنك الراجحي سنوفر لكم الطرق التي يُمكنك من خلالها التواصل معه بكل سهولة ويُسر وهي: