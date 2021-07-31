إسبانيا ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من البرازيل وجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "ذا ريو تايمز" البرازيلية، اليوم السبت، أن إسبانيا ستفرض حجرًا صحيًا لمدة عشرة أيام على المسافرين الوافدين اعتبارًا من الثلاثاء القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتبارًا من الثلاثاء، سيتمكن المسافرون القادمون من هذين البلدين الذين لديهم شهادة تطعيم كاملة أو اختبار سلبى حديث من دخول إسبانيا، ومع ذلك، سيتعين عليهم فترة من العزل الذاتى.
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