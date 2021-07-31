الصين تدرس منح جرعات تنشيطية من لقاح كورونا للفئات الضعيفة

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن أن الصين تدرس مدى أهمية إعطاء جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خصوصًا للفئات الضعيفة مثل كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو العاملين فى مناطق خطرة.





ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم السبت، قال وانج هواتشينج، أحد الخبراء فى المركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إنه ليس هناك دليل كاف يشير إلى أنه من الضرورى إعطاء جرعة ثالثة لجميع الأشخاص. ووفقًا لما ذكره المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، مى فينج فى نفس البيان، فقد سجلت الصين 328 حالة إصابة جديدة تم انتقالها محليا خلال شهر يوليو الجارى، وهو ما يكاد يساوى عدد الحالات المبلغ عنها فى الأشهر الخمسة السابقة مجمعة، وأضاف فينج، أن الفيروس الذى يتم انتقاله حالياً هو بالأساس السلالة "دلتا"، لكن لا تزال إجراءات مكافحة الفيروس فعالة ضده فى الصين.

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