مأساة تهز لبنان.. لدغة عقرب تقتل طفلة والترياق "غير موجود"

في قصة اجتمعت بها المأساة مع انهيار الأوضاع الصحية، فارقت طفلة الحياة في عمر 9 سنوات بسبب لدغة عقرب، شمال شرقي لبنان.

وتوفيت الطفلة زهراء طليس، الجمعة، بعدما تعذر تأمين الترياق المضاد للسم الذي تسرب إلى جسدها، لدى تعرضها للدغة الحيوان السام أثناء لعبها.

وكانت مستشفيات البقاع الشمالي شمال شرقي لبنان، حيث كانت تعيش زهراء، تفتقر النوع المطلوب من الترياق، نتيجة للأزمة الطاحنة التي تضرب لبنان ووصلت حد شح أبسط الأدوية.

ولم يتوفر العلاج، وهو حقنة مضادة للسموم، في بقية المناطق اللبنانية، ولا حتى لدى شركات الأدوية، رغم أنه يعتبر من العلاجات العادية لا النادرة.

"حرقوا قلبي"

وظهر السبت، شيعت بلدة بريتال زهراء وسط ذهول والدتها المفجوعة، التي صرخت قائلة: "الله يحرق قلوبهم مثل ما حرقوا قلبي. الله يحرمهم أولادهم مثل ما حرموني بنتي".

وقال الأطفال في تشييع "شهيدة شح العلاج" في لبنان: "رفيقتنا ماتت لأنه ما في دوا"، بينما تابع مربي المدرسة التي تعلمت فيها زهراء: "فقدنا الطالبة المميزة والمجتهدة نتيجة الإهمال الحاصل في شرايين الدولة".

وكانت زهراء أدخلت مستشفى "دار الأمل الجامعي" في منطقة بعلبك وهي في حالة صحية خطيرة، بعدما لسعها عقرب قرب منزلها ليل الأربعاء بينما كانت تلهو.

وقالت مصادر طبية لموقع "دوت الخليج": "قضت زهراء ليلتين في المستشفى ناشدت بدورها تأمين الترياق غير المتوفر في المنطقة".

وبعدما انتشرت قصة الطفلة على شبكات التواصل، جلب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن 5 حقن من قوات الطوارئ الدولية، وفقما أفادت المصادر.

السم تفشى في الجسم

لكن أحد الأطباء أكد لموقع "دوت الخليج"، أن السم انتشر سريعا من اليد اليمنى للطفلة إلى جسدها الهزيل، الذي لا يتعدى وزنه 20 كيلوغراما.

وتفشى السم في الأعضاء الحيوية (الدماغ والكلى والرئتين)، بينما كانت زهراء تستيقظ حينا وتغيب عن الوعي مرات عدة، وفق الطبيب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال مختار بلدة بريتال أحمد طليس: "زهراء رحلت نتيجة الفساد والتقصير والإهمال والتأخير بتأمين الترياق، قبل أن ينتشر السم في جسمها. نحن معرضون في كل ساعة أن نكون زهراء".