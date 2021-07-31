وفى كلمة لها بمناسبة الذكرى الـ76 لعيد الجيش اللبنانى، قالت عكر: "لن نألوا جهدًا فى سبيل تأمين كل ما يلزم من مقومات الحياة والصمود، والتى تليق بتضحياتكم وإرادتكم الصلبة، كونوا دائمًا على قدر آمال اللبنانيين، وأمضوا إلى الأمام بخطى واثقة، وأبقوا العين الساهرة على لبنان وأهله".
ويحتفل لبنان بعيد الجيش فى أول أغسطس من كل عام، حيث كان انشاء نواة ذلك الجيش الأولى عام 1945.
وأضافت: "نخوض اليوم حربًا غير عسكرية، لكننا بفضل الجيش ورغم الوضع المتأزم والذى يطال العسكرى وعائلته فى معيشتهم، نعلم أنه لن ينزلق إلى أى مكان قد يسىء إلى سمعة المؤسسة العسكرية، وسيبقى يقوم بواجباته فى حماية الشعب اللبنانى الذى هو جزء منه".
وتابعت الوزيرة: "رغم تداعيات وباء كورونا والأزمة الإقتصادية التى تطال الجيش فى الصميم، نراه يتحمل المشقات ويقوم بمهامه على أكمل وجه بكل فخر وعزيمة، لأن الواجب الوطنى يدعوه للدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه".
ورأت أن هذه الأزمة لن تنال "من معنويات الجيش التى لا تزال عالية، وسيبقى الضمانة وعليه الاتكال فى أى مواجهة ومن أى نوع كانت، فوطننا يحتاج الى سواعدكم من أجل الحفاظ على السيادة والاستقرار الداخلى ووقف أى إعتداء قد يطاله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عكر: الجيش اللبنانى سيبقى موحدًا عصيًا فى وجه العواصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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