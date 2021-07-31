عكر: الجيش اللبنانى سيبقى موحدًا عصيًا فى وجه العواصف

جدة - نرمين السيد - حذرت زينة عكر، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم السبت، من أن لبنان يخوض اليوم "حربًا غير عسكرية"، مشددة فى الوقت ذاته على أن "الجيش سيبقى موحدًا مع شعبه وأرضه، عصيًا بوجه العواصف".





وفى كلمة لها بمناسبة الذكرى الـ76 لعيد الجيش اللبنانى، قالت عكر: "لن نألوا جهدًا فى سبيل تأمين كل ما يلزم من مقومات الحياة والصمود، والتى تليق بتضحياتكم وإرادتكم الصلبة، كونوا دائمًا على قدر آمال اللبنانيين، وأمضوا إلى الأمام بخطى واثقة، وأبقوا العين الساهرة على لبنان وأهله".

ويحتفل لبنان بعيد الجيش فى أول أغسطس من كل عام، حيث كان انشاء نواة ذلك الجيش الأولى عام 1945.

وأضافت: "نخوض اليوم حربًا غير عسكرية، لكننا بفضل الجيش ورغم الوضع المتأزم والذى يطال العسكرى وعائلته فى معيشتهم، نعلم أنه لن ينزلق إلى أى مكان قد يسىء إلى سمعة المؤسسة العسكرية، وسيبقى يقوم بواجباته فى حماية الشعب اللبنانى الذى هو جزء منه".

وتابعت الوزيرة: "رغم تداعيات وباء كورونا والأزمة الإقتصادية التى تطال الجيش فى الصميم، نراه يتحمل المشقات ويقوم بمهامه على أكمل وجه بكل فخر وعزيمة، لأن الواجب الوطنى يدعوه للدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه".

ورأت أن هذه الأزمة لن تنال "من معنويات الجيش التى لا تزال عالية، وسيبقى الضمانة وعليه الاتكال فى أى مواجهة ومن أى نوع كانت، فوطننا يحتاج الى سواعدكم من أجل الحفاظ على السيادة والاستقرار الداخلى ووقف أى إعتداء قد يطاله".