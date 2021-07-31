العراق: مقتل السمين مسؤول تجهيز الانتحاريين فى داعش

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال رسول فى بيان صحفى، اليوم السبت، إنه "وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من قتل الإرهابى المُكنى (أبو سعد السمين)".
وأضح القائد العراقى أن "الإرهابى كان يشغل منصب ما يسمى أمير قاطع أبى ذر الغفارى بالقرب من بحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالى"، لافتاً إلى أن الإرهابى كان ذا تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين.
يذكر أن تلال حمرين عبارة عن سلسلة جبلية فى العراق تمتد من محافظة ديالى فى شرق العاصمة بغداد حتى مدينة كركوك الغنية بالنفط شمال العاصمة.
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