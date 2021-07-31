سفير تونس يرد على الغنوشى: سلطاتنا ملتزمة بمكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - رد السفير التونس لدى إيطاليا، اليوم السبت، على تهديدات زعيم حركة النهضة الإخوانية فى تونس راشد الغنوشى، قائلاً إن السلطات التونسية ملتزمة بمكافحة الهجرة غير الشرعية.





وكان الغنوشى هدد، أمس الجمعة، بعودة العنف والإرهاب إلى تونس إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته ضد الحركة من إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. وقال الغنوشى فى مقابلة مع صحيفة إيطالية: "لا يمكننا ضمان ما سيحدث فى تونس"، مهددًا إيطاليا وأوروبا بملف اللاجئين، وقال إن "500 ألف تونسى سيتدفقون نحوكم خلال وقت قصير".

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