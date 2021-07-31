أياكس يعلن وفاة لاعبه الشاب

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم السبت، أن لاعبا في أكاديميته يبلغ من العمر 16 عاما توفي، متأثرا بجروح أصيب بها إثر حادث سير.
وقال النادي إن نوح جيسر، المهاجم الذي انضم إلى النادي عام 2018، توفي مع شقيقه بعد الحادث الذي وقع مساء الجمعة.
وأضاف في بيان أن "أياكس تأثر بشدة بهذا الحدث المأساوي. يتمنى النادي لذوي جيسر القوة في الفترة المقبلة والقدرة على التعامل مع هذا المصاب الأليم".
وكان من المقرر أن يلعب المراهق لفريق أياكس تحت 17 عاما هذا الموسم.
ويعتزم النادي الوقوف لحظة صمت حدادا على جيسر قبيل مباراته التمهيدية للموسم الجديد ضد لايبزيغ الألماني، المقررة السبت.
ومن المزمع أن يرتدي لاعبو أياكس "شارات يد سوداء حدادا على وفاة جيسر. بالإضافة إلى ذلك سيتم تنكيس الأعلام في مجمع توكومست الرياضي (مقر الأكاديمية)"، وفق بيان النادي.
وتدفقت التعازي على أياكس من أندية بأنحاء هولندا وأماكن أخرى.
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